Twistringer Literaturkreis tauscht Sommertipps aus

+ © Charlotte Wolframm In großer Runde kommen Lesebegeisterte an einem Tisch zusammen. Viele stellen ihre Tipps für den Sommer vor. © Charlotte Wolframm

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Charlotte Wolframm schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Der Literaturkreis Twistringen trifft sich regelmäßig in der Bibliothek. Jetzt haben die Beteiligten Tipps für die Urlaubslektüre ausgetauscht.

Twistringen – Es ist eine große Runde, die sich an diesem Nachmittag in der Twistringer Stadtbücherei trifft. Rund 20 Menschen sitzen am langen Tisch, in der Mitte selbstgebackener Kuchen, Kaffee, Tee und Wasser. Doch vor allem sind es Stapel von Büchern, die die lange Tafel füllen – Lesefutter. Der Literaturkreis, der sich – bis auf eine Sommerpause im Juli – monatlich trifft, ist Anlaufstelle für Literaturbegeisterte. Größtenteils Frauen sind es, die unter der Leitung von Beate Bößl zusammenkommen, um sich auszutauschen über ein Buch.

Biografien starker Frauen stehen derzeit hoch im Kurs

Ist es sonst ein bestimmtes Buch, das besprochen wird, wurden für das Treffen in dieser Woche Lektüretipps für den Sommer gesammelt. Eine lange Liste ganz unterschiedlicher Romane ist zusammengekommen.

+ Erika Wiese. © Charlotte Wolframm

Erika Wiese empfiehlt „Hectors Reise oder die Suche nach dem Glück“ Erika Wiese empfiehlt „Hectors Reise oder die Suche nach dem Glück“, das von einem angesehenen Psychiater handelt, der herausfinden möchte, wie man glücklich werden kann. „Auf einer Reise lernt er viel, und schreibt jedes Mal eine Lektion auf“, fasst Erika Wiese zusammen. Am Ende sind es 23 Lektionen. „Das Buch ist in einem kindlich-naiven Stil geschrieben und steckt doch voller Lebensweisheiten“, sagt sie.

Viele der Teilnehmer stellen vor, welches Werk sie für den Sommer empfehlen. „Dieses Buch hat mich sehr berührt“, sagt beispielsweise eine Teilnehmerin über „Ein Garten über der Elbe“ von Marion Lagoda. Eine „wunderschöne Geschichte“, basierend auf der Lebensgeschichte einer Frau, die den berühmten „Römischen Garten“ in Hamburg anlegte. „Schön leicht zu lesen“, gibt die Literaturkreis-Teilnehmerin noch mit auf den Weg – eine ideale Lektüre für seichte Sommertage.

Die Nächste in der Runde empfiehlt „Luzies Erbe“ von Helga Bürster – das Buch hat sie nicht dabei, doch Büchereileiterin Antje Miebach flitzt zu einem der vielen Regale und zieht den Roman heraus: viele der Bücher, die vorgestellt werden, sind in der Stadtbücherei ausleihbar. Und natürlich tauschen die Teilnehmer ihre Bücher auch aus. „Das habe ich“, sagt eine Teilnehmerin zu ihrer Sitznachbarin, als es um den Roman „Wir sind die Liebermanns“ von Regina Scheer geht. „Das kann ich dir gerne geben.“

Viertes Treffen des Literaturkreises in der Twistringer Bücherei

Biografien starker Frauen, Romane, die auf echten Lebensgeschichten basieren – dieses Genre begeistert die Teilnehmer des Literaturkreises besonders. Da fügt sich auch die Biografie „Marie de Brebis“ von Christian Signol ein, die Ruth Meyer vorstellt. Oder „Mit Blick aufs Meer“ von Elizabeth Strout, für das die Autorin mit dem Pulitzerpreis ausgezeichnet wurde. Ebenso „Mitgift“ von Henning Ahrens, der eine bäuerliche Familiengeschichte erzählt, und „Stay away from Gretchen“ von Susanne Abel, das die Geschichte der „Brown Babies“ – Kinder von deutschen Frauen und afroamerikanischen Soldaten, die nach dem Zweiten Weltkrieg geboren werden – beleuchtet.

+ Anita Göbel. © Charlotte Wolframm

Anita Göbel empfiehlt „Der Markisenmann“ Anita Göbel empfiehlt „Der Markisenmann“ von Jan Weiler. Eine Geschichte über die 15-jährige Kim, die ihren Vater – einen erfolglosen Verkäufer von potthässlichen Markisen – kennen lernt. „Die Protagonisten sind Außenseiter der Gesellschaft, die mit einem ganz warmen Blick vom Autor betrachtet werden“, urteilt Anita Göbel. Das Buch sei „lustig, berührend, historisch – einfach gut!“

Die Liste ist lang. Titel wie „Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war“ von Joachim Meyerhoff, „Der große Sommer“ von Ewald Arenz oder „Man vergisst nicht, wie man schwimmt“ von Christian Huber beleuchten dagegen das Erwachsenwerden in den 1970er-, 1980er- und 1990er-Jahren.

Nach der Sommerpause geht es im August mit dem Thema „Insel-Leben“ weiter

Der Literaturkreis ist noch ein recht neues Angebot in der Stadtbücherei. Zum vierten Mal haben sich die Teilnehmer in der vergangenen Woche getroffen. Initiiert wurde er von Beate Bößl, selbst begeisterte Leserin und auch Autorin. Der Austausch über Romane, Input für die Leseliste – all das gibt es hier. „Man spricht selten über Bücher“, hat sie festgestellt. Genau das ändert sich in den Treffen der Gruppe – zu der jeder willkommen ist. Der Austausch solle „einfach Freude machen“.

+ Ruth Meyer. © Charlotte Wolframm

Ruth Meyer empfiehlt „Machandel“ Ruth Meyer empfiehlt „Machandel“ von Regina Scheer. Ein Roman, in dem Biografien unterschiedlicher Charaktere, ausgehend vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis zum Ende der DDR, verknüpft werden. „Für dieses Buch braucht man Zeit und Ruhe“, empfiehlt Ruth Meyer.

Die Romane für die ersten Treffen hat Bößl selbst ausgewählt. „Über Menschen“ von Juli Zeh, das beim Treffen im Mai besprochen wurde, habe beispielsweise alle Teilnehmer sprachlich und inhaltlich überzeugt – und sei ideale Grundlage, um Gegensätze zu beleuchten, um Positionen auszuloten. „Dieser Austausch über Bücher ist sehr interessant“, sagt Erika Wiese, eine der ältesten Teilnehmerinnen. „Man lernt unterschiedliche Sichtweisen kennen – mich interessiert, wie andere Literatur wahrnehmen.“

Der Austausch wird fortgesetzt am 21. August. Um 17 Uhr treffen sich die Teilnehmer, dann zum Thema „Insel-Leben“. Besprochen wird der Roman „Zur See“ von Dörte Hansen, von dem in der Bücherei mehrere Exemplare ausleihbar sind.

Anmeldungen für das nächste Treffen sind in der Stadtbücherei Twistringen unter 04243/413146 möglich.