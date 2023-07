Twistringer Huskyhof zieht nach Schweden

Von: Charlotte Wolframm

Teilen

Julia Kranz unterwegs in den Bergen von Schweden. © Familie Kranz

Voller Vorfreude: Die Familie Kranz verlässt Ridderade im Twistringer Ortsteil Heiligenloh mit sieben Pferden und 40 Hunden Richtung Schweden in das Dörfchen Bakvattnet.

Twistringen – Ein Umzug ist eine Herausforderung – das weiß wohl fast jeder aus eigener Erfahrung. Mit sieben Pferden und 40 Hunden auswandern? Das ist nochmal eine ganz andere Nummer – ein großes Abenteuer. Dies läuft aktuell für die Familie Kranz aus Ridderade. Die Familie wandert nach Schweden aus – und ist voller Vorfreude auf das neue Leben im kleinen Dorf Bakvattnet.

Genau 15 Jahre ist es her, dass Norbert und Julia Kranz nach Ridderade zogen. Dort bauten sie ihren Huskyhof auf – 40 Tiere, die in vier Rudeln auf dem großen Grundstück mit Waldareal leben. Viele Hunde kamen aus dem Tierschutz, fanden hier ein artgerechtes Zuhause, in dem sie auch gefordert wurden. Touren mit dem Huskygespann im Winter, Trekking mit dem Husky am Bauchgurt im Sommer, Husky-Nachmittage, an denen man mit den Hunden auf Tuchfühlung gehen konnte – mit diesen Angeboten gewannen Familie Kranz und ihr Huskyhof viele Fans. Für das Erlebnis müssen nun aber weitere Wege in Kauf genommen werden. Norbert und Julia Kranz wandern mit ihren Kindern Hanna und Paul nach Bakvattnet aus, ein Dorf – oder besser noch Dörfchen – nahe Östersund mitten in Schweden.

Julia Kranz ist bereits im neuen Domizil. © Familie Kranz

Im Gespräch mit Norbert Kranz – er hält noch in Ridderade die Stellung, während seine Frau Julia bereits im neuen Zuhause ist – wird die Vorfreude deutlich. Begeistert erzählt er von Bakvattnet, wo der jüngste der elf Einwohner 70 Jahre alt ist und wo die Vorfreude auf die Familie riesig ist. „Als vergangene Woche unsere sieben Islandpferde angekommen sind, hat das ganze Dorf zugeguckt.“ Von der idyllischen Lage des Ortes – Bakvattnet bedeutet „Hinterm Wasser“, und „natürlich haben wir direkt vor der Haustür einen großen See, typisch für Schweden“. Auf der anderen Seite sind die Berge, nach einer halben Stunde sei man im Fjell, also im baumlosen Bereich, und könne bis nach Norwegen gucken. „Das ist ein Freiheitsgefühl, das nur schwer zu toppen ist“, sagt Norbert Kranz. Und er erzählt vom neuen Zuhause, einem alten Bauernhof mit dem Wohnhaus von 1890, auf dem auch das deutlich neuere Gästehaus steht.

Schweden-Erfahrung hat die Familie: Seit sieben Jahren haben sie dort bereits ein kleines Haus, in dem sie im Herbst und Winter auch Gästetouren anboten. Aber der Standort war tatsächlich ungeeignet: „Zu viel Schnee“, erklärt Norbert Kranz. Dazu viel Sturm – die Hundeanlagen waren oft komplett zugeschneit. Auf der Suche nach einem neuen Domizil ist Julia Kranz dann auf den Hof in Bakvattnet gestoßen – und die Entscheidung, hier nicht nur ein Winterdomizil zu haben, sondern ganz zu leben, war gefallen. Denn die Bedingungen in Norddeutschland verschlechterten sich zusehends. Zum einen wurden die Wege, auf denen die Gespanne fahren konnten, weniger. „Einige Menschen haben uns wirklich das Leben schwer gemacht“, bedauert Norbert Kranz. Hauptgrund aber ist das Klima: „Wir können mit unseren Hunden nicht fahren, wenn es wärmer als 10 Grad Celsius ist“ – und das war es in den vergangenen Jahren auch im Winter häufig. Die Alaskan Huskies, auf die die Familie nach und nach von den Siberian Huskies umgestiegen ist, sind nicht nur umgänglicher, sondern auch leistungsstärker: „Ein Durchlaufen von 100 Kilometern ist für einen trainierten Alaskan Husky kein Problem.“ Dafür reichten die Wege trotz des Wietingsmoores vor der Haustür nicht aus.

Das neue Gästehaus in Bakvattnet. © Familie Kranz

Das Durchlaufen wird nun in Schweden eher möglich sein. Mitte Juli geht es für die Hunde ins neue Zuhause, Ende Juli folgt Norbert Kranz, bis dahin sind noch letzte Dinge zu tun. „Dann sind es nur noch vier oder fünf Wochen, bis wir trainieren können.“ Sechs Monate Schnee, das ist in Bakvattnet normal. Und dann können zu Weihnachten auch die ersten Gäste kommen.

Im Gästehaus gibt es drei Doppelzimmer. Zudem vermietet die Familie eine kleine Hütte am anderen Ende des Dorfs – „also rund 200 Meter entfernt“, sagt Norbert Kranz lachend. Gerade Gäste, die mit eigenen Hunden anreisen möchten, können diese Hütte mieten. Im Winter bietet die Familie weiter Hundetouren an. „Hier können die Gäste die Schlitten selbst fahren, nicht nur mitfahren.“ Denn der See ist dann zugefroren, kein Baum im Weg, keine Hügel – ideale Bedingungen, um das Schlittenfahren in einer Woche vor Ort zu lernen. In dieser Woche sind die Gäste voll in den Tagesablauf der Familie integriert.

Vorbereitung für die Hundeausläufe. © Familie Kranz

Und dann gibt es ein weiteres Angebot, „der Arbeitstitel ist Hofwoche“, sagt Norbert Kranz. In der können die Gäste die Vielfalt des Winters erleben – von Schneeschuhwanderung über Skifahrten bis hin zu Hundetouren. „Das Hauptproblem wird sein, jeden Tag zu entscheiden, was wir machen – die Vielfalt der Natur ist riesig“, schwärmt der Auswanderer.

In der schneefreien Zeit gibt es dann Aktionen mit den sieben Islandpferden, für die das Klima in Schweden ebenfalls besser sei als in Norddeutschland. Natürlich gehören dazu Ausritte. „Aber was mir persönlich noch viel mehr Spaß macht, sind Packpferdewanderungen.“ Dann könne die Gruppe mit den Pferden, die ordentlich Gepäck tragen können, in die Berge ziehen, vielleicht mal eine Nacht in einer einsamen Hütte bleiben. „Das ist auch für uns ein Erlebnis.“

Bakvattnet im Winter – aufgenommen vom zugefrorenen See. © Familie Kranz

Spannende Wochen sind es, die vor der Familie liegen. Tochter Hanna hat gerade ihren Schulabschluss gemacht, Sohn Paul die sechste Klasse beendet, er wird in Schweden weiter zur Schule gehen. „Beide haben total Lust auf das Leben und die Aktivitäten dort.“

Und alle lernen gerade schwedisch – die Sprache sei aber recht einfach, sagt Norbert Kranz, „wenn man plattdeutsch und englisch mischt, kann man es verstehen“. Das Leben, sagt Norbert Kranz, werde in Schweden nicht unbedingt einfacher, sicherlich werde es auch Tiefschläge geben – „aber wir sind total gespannt, was passiert – wir freuen uns!“