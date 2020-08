Twistringer holen 13 von 18 Medaillen

Dritte Deutsche Meisterschaft im Langbogenschießen in der Hünenburg / Geplante EM wegen Corona abgesagt

+ © Sabine Nölker Eine ruhige Hand und ein gutes Auge sind gefragt. © Sabine Nölker

Twistringen/Scharrendorf – „Endlich geht es wieder los“, freute sich Rainer Grytt, Spartenleiter des Budo-Shin Dojo im SC Twistringen am Wochenende. In der Hünenburg wurde die dritte Deutsche Meisterschaft im Langbogenschießen ausgetragen, bei der die Gastgeber eine überragende Leistung ablegten. „Eigentlich war ja eine Europameisterschaft geplant, aber die mussten wir wegen Corona leider absagen“, so Grytt etwas traurig.