Twistringer Halloween-Nacht mit vielen Überraschungen

Von: Katharina Schmidt

Die Kürbis-Fratze steht für Halloween: Am 28. Oktober sind auch in Twistringen die Geister los. © dpa

Twistringen – Zu einem richtigen Herbst-Highlight lädt die Gemeinschaft der Unternehmen in Twistringen (GUT) für den letzten Freitag im Oktober ein. Der 28. Oktober steht ganz im Zeichen der Geister, Gespenster, Hexen und Vampire.

Am 28. Oktober findet nach zweijähriger Pause erneut eine Halloween-Nacht in Twistringen statt. Das Orgateam hat sich verstärkt und gleich neue Ideen mitgebracht. So wird es in diesem Jahr erstmalig einen Fackel- und Laternenumzug geben. Dieser startet um 17.30 Uhr am Hildegard-von-Bingen-Gymnasium und geht mit musikalischer Begleitung über die Vechtaer Straße und Langenstraße in die Innenstadt.

„Wir hoffen, dass ganz viele Kinder, Jugendliche und Familien mitmachen“, so die Organisatoren. In der Innenstadt haben die Geschäfts- und Lokalinhaber dann hoffentlich alles gruselig geschmückt und sich tolle Aktionen einfallen lassen. Auf dem Centralplatz wartet eine riesige Hüpfburg mit Luftrutschen in Form eines Geisterschlosses, Gesponsert von der Volksbank Vechta. Diese ist auch mit einem Stand vertreten, an dem weitere Überraschungen auf die kleinen und größeren Gäste warten.

„Ein Dank geht auch an die Freiwillige Feuerwehr Twistringen, die den Fackel- und Laternenumzug begleitet und das Geisterschloss ausleuchtet“, sagen die Organisatoren erfreut.

Ein wirklich großartiges Spektakel.

Heiß wird es, wenn der „Feuer-Fuckx“ seinen Auftritt hat. Zunächst in vier Walk-Acts, dann um 20.30 Uhr mit einer großen Feuershow auf dem Schulhof der Grundschule Am Markt erwartet die Zuschauer „ein wirklich großartiges Spektakel“, verspricht Sabine Nölker vom Orga-Team.

Was auch bei der elften Halloween-Nacht auf keinen Fall fehlen darf, ist die Samba Gruppe Acompasso aus Wildeshausen. Mit beleuchteten Drums und viel Rhythmus im Blut sorgen die Musiker in der Innenstadt für Stimmung. In den Vorjahren begeisterte die Sambagrupe nicht nur mit ihrer Musik, sondern auch mit ihren Masken und Kostümen.

Aus dem Moor in Arkeburg reiten die Moor-Hexen auf ihren Besen an. Mit ihren Kostümen und Masken seien sie ein gern gesehenes Fotomotiv. Und außerdem würden ihre Kräutertränke gut schmecken, heißt es.

Die Kreissparkasse präsentiert sich ebenfalls in Höhe der Kirchstraße mit so mancher Überraschung. Ein Besuch an dem Stand lohnt sich vor allem für die jüngsten Besucher.

Die Geschäfte in der Innenstadt haben an diesem Abend bis 21 Uhr geöffnet und halten für die kleinen Geister, Hexen und anderen Untoten so manche kleine Süßigkeit bereit. Diese gibt es jedoch nur für einen flotten Halloween-Spruch. Wer doch lieber etwas Herzhaftes essen möchte, wird bei Katjas Fischwelten und Joe´s Spanferkelgrill fündig.

Auch die Wirte der Twistringer Partymeile – der Kirchstraße – wollen sich an diesem Abend schaurig-gruselig präsentieren und bieten dafür neben Speisen und Getränken auch Gruselcocktails und vieles mehr an. Hier steigt bestimmt wie in den Vorjahren eine große After-Show-Party.