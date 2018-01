Twistringer Gymnasium siegt bei Filmklappe-Wettbewerb

So sehen Sieger aus: die Film-AG des Twistringer Gymnasiums.

Twistringen - Zu Beginn des neuen Jahres darf sich das Hildegard-von-Bingen-Gymnasium in Twistringen schon über einen besonderen Preis freuen: Für den Film „Das Schulmonster“ sicherte sich die siebenköpfige Crew der Film-AG den Sieg im Wettbewerb der Weser-Hunte-Filmklappe der Landkreise Diepholz und Nienburg.

Anfang Februar fahren die Neuntklässler mit Fachlehrer Jan-Hendrik Melcher nach Aurich zur niedersächsischen Endausscheidung.

Am vergangenen Freitag gab es im Forum des Hildegard-von-Bingen-Gymnasiums die Siegerehrung in der Kategorie Sekundarstufe I (8. bis 10. Klassen). Im Namen der Jury für den Wettbewerb Weser-Hunte-Filmklappe lobte Ingo Engelhaupt vom Medienzentrum des Landkreises in Syke besonders die vielfältig eingesetzten filmischen Mittel wie Ton, Schnitt, Stopp-Motion und Zeitraffer. Sie sorgten für Spannung im etwa sechsminütigen Filmstreifen der Neuntklässler, hieß es. „Das Schulmonster“ stellt eine Parodie auf gängige Horrorfilme dar.

Die Filmcrew am Gymnasium besteht aus Finn Tanger, Melvin Melloh, Luca Perin, Alexander Pempe, Dan Theißen, Barnabas Steiner sowie Erik Heinze. Bis auf Finn gehören alle dem neunten Jahrgang an.

Wochenlange Kleinarbeit

„Der Film entstand in wochenlanger Kleinarbeit in der Film-AG“, berichtet Fachlehrer Melcher, der die Schüler betreut.

Nach der Präsentation des Films am Freitag vor dem gesamten neunten Schuljahrgang und dem Überreichen der Siegerurkunden gab es für die Filmcrew noch ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk: einen Scheck über 200 Euro. Außerdem fährt das Filmteam nach Aurich zum Landesentscheid.

Der nächste Kurzfilmwettbewerb für Kinder und Jugendliche der Landkreise Nienburg und Diepholz startet bereits im März 2018. Ausrichter ist dann der Landkreis Nienburg.

„Das Schulmonster“ der Gymnasiasten kann auf der Internetseite der Schule angeschaut werden. - tw

Weitere Informationen zum Projekt gibt es hier.