Twistringer Frühlingsfest mit Mode, Markt und Motoren

Verkaufsoffener Sonntag vor Ostern

+ © Archivfoto: Nölker Viel zu gucken gibt es am Sonntag in der Twistringer Innenstadt. © Archivfoto: Nölker

Twistringen – Die Gemeinschaft der Unternehmen in Twistringen bietet ein breites Spektrum an Veranstaltungen an. Dazu gehört auch das beliebte Frühlingsfest mit Autoschau und verkaufsoffenem Sonntag vor Ostern. Von 13 bis 18 Uhr geht es rund in der Delmestadt. Mit attraktiven Angeboten für Alt und Jung.