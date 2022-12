Twistringerin berichtet aus Peru: Wegen Unruhen gilt Ausgangssperre ab 20 Uhr

Von: Gregor Hühne

Fußmarsch: Mit Gepäck müssen die Touristen bis zum Evakuierungspunkt laufen. © Privat

Die Twistringer Fotografin Linda Peinemann erlebt die aktuellen Unruhen im Andenland Peru hautnah mit. Rund eine Woche saß sie mit ihrem Ehemann bei Machu Picchu fest. In einer Nacht und Nebel-Aktion erfolgte die Flucht per Zug und Fußmarsch durch das Gebirge zum Flughafen.

Twistringen/Peru – Die Fotografin Linda Peinemann ist Globetrotterin und liebt es, die Welt anzuschauen, Menschen und ihre Kulturen kennenzulernen. Unterwegs in Peru gerät sie nun inmitten von landesweiten Unruhen – und sitzt fest. Die Bevölkerung des Andenlandes demonstriert gegen korrupte Politiker. Peinemann, gebürtige Engländerin und seit dem Jahr 2002 wohnhaft in Twistringen, berichtet der Kreiszeitung telefonisch über ihre Erlebnisse vor Ort.

„Als wir am 7. Dezember von Deutschland abgeflogen sind, war die Welt hier noch in Ordnung“, sagt Peinemann. Bei der Ankunft in Lima seien Militär- und Polizeipräsenz zu sehen gewesen und Proteste erwartet worden. „Einen Tag später sind wir mit unserer Gruppe – 36 Personen – weiter nach Cusco gereist“, dem einstigen Zentrum der Inka-Kultur. „Die Geschichte und Kultur der Inkas hat mich während meiner Schulzeit in England immer fasziniert“, schildert Peinemann. „Von Cusco haben wir verschiedene Ausflüge gemacht. Am Rande hörten wir von Protesten in der Hauptstadt Lima.“

Demonstranten legen Steine auf die Strecke. © Privat

Am dritten Advent ging es weiter nach Machu Picchu Pueblo, berichtet Peinemann. In Aguas Calientes war eine Übernachtung mit zwei Besuchen zum bekannten und bei Touristen beliebten Berg Machu Picchu mit der gleichnamigen Ruinenstadt geplant. „Wir wussten zu dieser Zeit noch nicht, wie stark die Unruhen sich verbreitet hatten.“ Dann kam am Montag, 12. Dezember, die Nachricht, dass sie aus Sicherheitsgründen noch eine Nacht in Aguas Calientes bleiben müssten. „Der Ort ist nur zur Fuß oder mit dem Zug erreichbar“, weiß Peinemann. Viele Touristen wanderten vier Tage lang von Ollantaytambo nach Machu Picchu. Die Stadt Cusco liegt 3.400 Meter hoch in den Anden, Machu Picchu 2.400 Meter. Es koste Kraft und Zeit, dort zu wandern.

„Letztendlich warteten wir sechs Tage auf eine Evakuierung. Ab 20 Uhr ist Ausgangssperre.“ Tour-Guides, Mitarbeiter des deutschen Reiseveranstalters, seien immer bei der Gruppe und versorgten sie mit Informationen zu den neusten Entwicklungen. „Im Dorf war es sicher. Man weiß nie, wie sich so eine Situation entwickelt“, sagt sich Peinemann.

Fotografin Linda Peinemann © Linda Peinemann

Die Situation in Lima, Cusco und anderen Städte Perus sei hingegen täglich schlimmer geworden, berichteten ihr die Guides. „Uns war klar: Raus aus Peru und weiter reisen nach Chile. Aber wie?“, überlegte Peinemann. Ab Donnerstag, 15. Dezember, sei die Rede von einer militärischen Evakuierung mit Hubschraubern gewesen. Der einzige Landeplatz sei am örtlichen Sportplatz möglich gewesen. „Wir sollten uns bereit halten. Freitag, 16. Dezember, sind wir alle zum Rathaus gegangen, um uns dort anzumelden.“ Die Deutsche Botschaft und der Reiseveranstalter hätten von einem Fußmarsch abgeraten. Es wäre zu lang und viel zu gefährlich. „Wir hörten, dass die Zugschienen, wie auch die Straßen, mit Steinen und Felsen blockiert waren.“ Also hieß es: die Füße still halten und abwarten. Am Samstagmorgen, 17. Dezember, hätten die Behörden die Reisegruppe informiert: Die Hubschrauber kommen nicht. Weiter abwarten.

Am Nachmittag änderte sich die Situation dann ganz schnell, berichtet Peinemann weiter – Teile der Bahnstrecke waren geräumt und frei.

„Meine Videos, während ich den Schienen-Track gegangen bin, sind nicht wirklich gut, ich musste mich darauf voll konzentrieren, wohin ich ging, und den Weg für meinen Mann Peter ausleuchten. Heute sind wir ziemlich kaputt, aber noch in Sicherheit.“

Evakuierung läuft nach sechs Tagen an

„Wir haben es am Samstag nach Cusco geschafft und waren in der ersten Gruppe, die evakuiert wurde.“ Peinemann saß mit ihrem Mann im Hotelzimmer, als sie eine dringende Nachricht erhielten: Schnappen Sie sich alles, was Sie haben, und kommen Sie zum Empfang, um evakuiert zu werden. „Wir verließen das Hotel und wurden mit dem Zug transportiert.“ Der habe eine Kapazität von rund 300 Personen. „Wir wissen nicht, wo wir ausgestiegen sind, aber es ging nicht weiter, da ein riesiger Felsbrocken auf den Gleisen lag.“ Etwas mehr als eineinhalb Stunden habe die Gruppe zu Fuß gebraucht, um im Dunkeln den Weg an der Bergseite entlang der Gleise zu gehen, um dorthin zu gelangen, wo sie hinmussten: Ein Treffpunkt, wo Busse auf die Touristen warteten. „Der Fußmarsch war der schwierigste Teil“, sagt Peinemann.

Ein älterer übergewichtiger Mann habe während des Marsches von sechs peruanischen Helfern auf einer Trage getragen werden müssen, beobachtete sie. Dann, „am 4. Advent, haben wir erfahren, dass es wirklich klappen soll: Der Flug nach Lima ist gebucht“ – für heute, 20. Dezember. Anschließend geht’s mit einem Weiterflug nach Santiago de Chile, der Hauptstadt des Nachbarlands Chile. Von dort soll es am Mittwoch an die chilenische Hafenstadt Punta Arenas weitergehen, wo sie ein Kreuzfahrtschiff aufnimmt: mit Kurs Richtung Antarktis.

Idyllisches Land in den Wolken: Auf rund 2.400 Höhenmetern liegt die antike Inka-Stätte Machu Picchu. © Linda Peinemann

Linda Peinemann sieht das Anliegen der Demonstranten im Kampf gegen die korrupte Politikerklasse des Landes: Vor Kurzem sei der Präsident Castillo unter Haft gestellt worden. Die nächste Wahl sollte 2026 sein. Die Vize-Präsidentin habe nun eine vorgezogene Wahl 2024 in Aussicht gestellt. Damit seien die Demonstranten nicht einverstanden. Sie wollten eine frühere Neuwahl und dass der inhaftierte Präsident wieder freigelassen werde. Grundsätzlich gehe es gegen die Korruption im Land.

Die Bevölkerung sei dagegen „sehr liebenswürdig“. Sie lebe im ländlichen Raum vielfach als Gemüsehändler vom Tourismus und nach der Inka-Tradition.