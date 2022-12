Feuerwehr im Dauereinsatz: Gebäude, Quad und Auto brennen

Von: Katharina Schmidt

Einen großen Feuerwehreinsatz gab es am Samstag in Eydelstedt. Ein Gebäude mit Wohnbereich stand dort in Flammen. © FEUERWEHR

Hinter der Twistringer Feuerwehr liegt ein einsatzreiches Wochenende. Sie wurde viermal alarmiert - unter anderem, um dabei zu helfen, ein brennendes Gebäude in Eydelstedt zu löschen. Um ein Haar wäre es auch in Twistringen zu einem Gebäudebrand gekommen.

Twistringen/Barnstorf – Hinter der Twistringer Feuerwehr liegt ein einsatzreiches Wochenende. Die freiwilligen Kräfte haben bei einem ausgedehnten Gebäudebrand in Eydelstedt geholfen. Auch in Twistringen hätte es einen großen Brand geben können, wären die Freiwilligen nicht rechtzeitig zur Stelle gewesen. Sie löschten außerdem noch ein Quad und eilten herbei, als ein Bagger eine Gasleitung anriss.

Bei dem Brand in Eydelstedt, Ortsteil Wuthenau, waren am Samstag etwa 60 Feuerwehrleute aus sechs Feuerwehren der Samtgemeinde Barnstorf und aus Twistringen im Einsatz.

Die Twistringer Drehleitereinheit befand sich noch im Einsatz bei dem Gebäudebrand, als die digitalen Meldeempfänger erneut auslösten: Ein Quad auf dem Wildeshäuser Weg in Twistringen hatte Feuer gefangen. Es hatte sich Angaben der Feuerwehr zufolge aus bislang unbekannter Ursache selbst entzündet. „Das Quad befand sich außerhalb des Waldstückes auf einem befestigten Schotterweg, sodass keine weitere Gefahr davon ausging“, heißt es im Einsatzbericht. Die Kräfte um den stellvertretenden Ortsbrandmeister Jörg Schuster löschten die Flammen.

In Flammen: An der Wildeshäuser Straße brannte ein Quad. © Picasa

Brennendes Auto an der Lindenstraße

Einsatz Nummer drei ereignete sich in der Nacht zu Sonntag an der Lindenstraße in Twistringen. Ein brennendes Auto stand auf einem Parkplatz, direkt an einem Wohn- und Geschäftshaus. Rauch war bereits in das Gebäude gelangt. Die rechtzeitige Entdeckung und das schnelle Eingreifen der Feuerwehr führten dazu, dass ein Gebäudebrand verhindert wurde – „Das hätte auch anders ausgehen können...“, verdeutlicht die Feuerwehr. Ein Trupp, ausgerüstet mit Atemschutz, ging sofort mit einem Strahlrohr gegen die Flammen vor. Dem Löschwasser wurde Schaummittel beigemengt. Eine Kontrolle des Gebäudes mit Wärmebildkamera ergab, dass sich das Feuer nicht darauf ausgebreitet hatte. Dank eines Hochleistungslüfters ist es inzwischen wieder rauchfrei.

Die Wasserversorgung wurde von einem nahen Hydranten aus aufgebaut. Die Schlauchleitung musste über die B51 geführt werden, was zu leichten Behinderungen im nächtlichen Straßenverkehr führte. Der Rettungsdienst war vor Ort, musste aber nicht eingreifen. Die Polizei war mit sechs Beamten anwesend und hat die Ermittlungen aufgenommen. Die elf Feuerwehrkräfte um Gruppenführer Jan Ehnert waren laut Einsatzbericht mit zwei Fahrzeugen rund zwei Stunden beschäftigt.

Alles voller Löschschaum: Einsatz an der Lindenstraße. © Picasa

Am Sonntag gegen 12.30 Uhr wurde die Ortsfeuerwehr Twistringen zu ihrem vierten Einsatz an dem Wochenende alarmiert. Bei Baggerarbeiten wurde in dem Garten eines Wohnhauses eine Gasleitung beschädigt. Da keine größere Gefahr ausging, wurde der Bereich am Mörsener Kirchweg abgesperrt. Die umliegenden Wohnhäuser wurden evakuiert. ks/ej