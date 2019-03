Twistringer Eine-Welt-Laden: Nach 35 Jahren ist Schluss

Twistringen - Von Theo Wilke. Vor gut zwei Monaten freute sich das ehrenamtliche Team noch über den ersehnten zusätzlichen Lagerraum im sanierten Küsterhaus unter dem Dach der katholischen Kirchengemeinde St. Anna Twistringen. Heute wird der endgültige Schlussstrich gezogen: Nach 35 Jahren ist der Eine-Welt-Laden Geschichte. Eine Alternative gibt es nicht. Am Sonntag hat Peter Hartjens die letzten Kunden bedient. In den Raum wird eine neue Verwaltungsmitarbeiterin einziehen.

Den zuletzt sieben Aktiven bot sich keine passende neue Unterkunft. Es sei auch alles ziemlich kurzfristig passiert, heißt es aus dem Team. Und zunächst auch ein Aufreger für die Ehrenamtlichen. Gleichzeitig sei man der Kirchengemeinde aber sehr dankbar für die bisherige Unterstützung.

Vor gut einer Woche informierten Kirchenvorstand und Pfarrei-Leitung die Ehrenamtlichen schriftlich und mit ausdrücklichem Bedauern, dass der Eine-Welt-Laden das Küsterhaus bis heute (27. März) verlassen müsse. Dies ist geschehen.

Begründet wurde die Räumung mit personellen und konzeptionellen Veränderungen. Der Raum werde als Büro für eine neue Mitarbeiterin zum 1. April benötigt.

Die Idee für den Eine-Welt-Laden hatte 1984 Dekanatsjugendreferent Hermann Bernhold. „Wir sind am Anfang mit dem Kirchenbulli nach Hamburg gefahren, um die erste Ware zu holen“, erinnerte sich eine Mitarbeiterin im Oktober 2017 bei der Neueröffnung des Ladens an der Steller Straße.

Bereits vor der Sanierung des Küsterhauses war der Laden dort betrieben worden – mit fair gehandeltem Kaffee aus Südamerika, Kakao aus Afrika, Gewürzen aus Indien, Honig aus Mexiko und vielem mehr.

Im modernen Verkaufsraum musste das Team mit weniger Platz auskommen. Einen richtigen Verein für den Eine-Welt-Laden hat es nie gegeben. Alles lief über die Kirchengemeinde.

Das kleine Team engagierte sich in den vielen Jahren auch außerhalb des Ladens, etwa bei Kirchenfesten, auf dem Weihnachtsmarkt, beim Bassumer Kartoffelfest und Heiligenloher Bauernmarkt. Der jährliche Überschuss wurde stets an gemeinnützige Einrichtungen gespendet, zum Beispiel für rauchfreie Küchenöfen in Nepal. Bis jetzt flossen weit mehr als 5 000 Euro. Allein 2 000 Euro wurden in ein OP-Mikroskop für einen Arzt investiert.