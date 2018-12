Twistringer eine „Gefahr für die Allgemeinheit“

Verden / Twistringen - Das Landgericht Verden hat am Mittwoch in einem Sicherungsverfahren die Unterbringung eines schwer psychisch kranken Mannes aus Twistringen in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet.

Einig waren sich alle Verfahrensbeteiligten, dass der Beschuldigte im Zustand der Schuldunfähigkeit handelte, als er am 20. Mai 2018 brüllend mit einem Samurai-Schwert durch Twistringen gelaufen war und wenige Tage später sein Patientenzimmer in einer Bassum Klinik in Brand gesteckt hat.

„Seit 2000 hat er eine schwere seelische Störung, davon muss man ausgehen“, sagte Staatsanwältin Silvia Lühning in ihrem Plädoyer. Immer wieder sei der 53-Jährige in Behandlung gewesen, und es habe auch Einweisungen gegeben.

Der Mann führte offenbar lange ein normales Leben. Er war verheiratet und hat eine Tochter, zu der jedoch kein Kontakt besteht. Seine Frau war schwer krank und ist verstorben, führte Lühning aus. Das sei ein erheblicher Verlust gewesen. Von dem Zeitpunkt an habe er seine psychische Erkrankung nicht mehr in den Griff bekommen, erläuterte die Staatsanwältin.

Die Betreuerin hatte berichtet, dass sie in diesem Jahr Veränderungen bemerkt habe. Der 53-Jährige sei laut geworden, habe bedrohlich auf sie gewirkt. Es kam zu massiven Wahnvorstellungen, so die Staatsanwältin.

Am Pfingstmontag lief er laut Zeugen mit einer Sporthose und einem Stirnband bekleidet und einem Samurai-Schwert in der Hand brüllend durch Twistringen. Ob er eine kleine Grünfläche beim Gymnasium in Brand gesteckt hat, konnte nicht geklärt werden. Der Feuerwehr war es gelungen, dem Mann das Schwert abzunehmen, führte Lühning aus. Dann habe er sich in eine Garage begeben. „Er sagte, darin ist meine Frau. Ich muss meine Frau retten“, so die Staatsanwältin. Der Polizei sei es nicht gelungen, ihn mit Worten aus der Garage zu locken. Der Beschuldigte habe noch eine Handkreissäge genommen. Am Ende wurde er unter Einsatz von Pfefferspray und Schlagstock überwältigt. Drogen oder Alkohol waren nicht im Spiel. Auf Grund einer vorläufig geltenden Anordnung wurde er in einer Bassumer Klinik untergebracht. Am 23. Mai soll er dann seine Matratze angezündet haben. Das Patientenzimmer war komplett ausgebrannt. Im Urteil wurde ein Brandschaden in Höhe von 124. 000 Euro festgestellt.

„In so einem Zustand sind entsprechende Taten von ihm zu erwarten. Das ist nicht kontrollierbar“, so Lühning. Damit sei er für die Allgemeinheit gefährlich. Dem schloss sich das Gericht mit dem Urteil an.

wb

