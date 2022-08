„Duo Kermit“ tritt bei Deutscher Meisterschaft im Voltigieren an

Von: Katharina Schmidt

Präzision, Kraft, Körperspannung: das „Duo Kermit“ in Action. © Julia Schwartz Photography

Für Svantje Bavendiek und Maggy Putjenter geht ein Traum in Erfüllung. Das Voltigier-Duo startet mit Pferd Carlo in Verden. Eine mehrjährige Pause wegen des Studiums hielt sie nicht davon ab, wieder durchzustarten.

Twistringen – Morgen beginnt die Deutsche Meisterschaft im Voltigieren in Verden. Mit dabei: Svantje Bavendiek und Maggy Putjenter. Als „Duo Kermit“ treten sie im Doppelvoltigieren an. Damit geht für die zwei besten Freundinnen ein Traum in Erfüllung.

Svantje Bavendiek und Maggy Putjenter sind beide 28 Jahre alt, wohnen in Twistringen und voltigieren, seitdem sie denken können – zunächst in unterschiedlichen Vereinen, später zusammen beim Reitverein Sudwalde. Im Jahr 2013 hörten sie fürs Studium zunächst auf. Svantje Bavendiek studierte Soziale Arbeit in Osnabrück, Maggy Putjenter Mathe und Sport auf Lehramt in Oldenburg. So richtig lange hielten die beiden diese kleine „Zwangspause“ aber nicht aus – da passte es ganz gut, dass der RV Sudwalde im Jahr 2018 auf der Suche nach einem neuen Pferd war und erfahrene Voltigiererinnen brauchte, die bei der Auswahl helfen.

Pferd Kermit eroberte die Herzen von Svantje Bavendiek und Maggy Putjenter im Galopp. Der Verein kaufte den Wallach – und mit ihm manifestierte sich die Idee, noch mal als „Duo Kermit“ an den Start zu gehen.

Dass sie es bis zur Deutschen Meisterschaft schaffen würden, hätten sich die 28-Jährigen nicht erträumen lassen. Ihre ersten Saisons nach dem Neustart waren geprägt von Pech, Verletzungen und den Einschränkungen durch die Coronapandemie. Außerdem hat Kermit seine Stärken eher im Reiten gefunden, sodass die beiden zeitweise ohne Pferd dastanden.

Svantje Bavendiek und Maggy Putjenter gaben nicht auf. Schließlich nahm der befreundete Reit- und Fahrverein Diek-Bassum sie auf und stellte ihnen das Pferd Culcha Candela, kurz Carlo, zur Verfügung. „Ein absolutes Verlasspferd!“, schwärmt Svantje Bavendiek, die ursprünglich aus Bassum kommt.

Die Mädels und Carlo haben sich schnell eingespielt und glänzten in der Saison 2022 als Team im Reitverein Diek-Bassum. Das resultierte in vier ersten Plätzen, dem Titel Landesmeister 2022, der Aufnahme in den Landeskader und den Nominierungen zum Deutschen Voltigierpokal in München und zur Deutschen Meisterschaft.

Aufregung abschalten, Können abrufen

Svantje Bavendiek, Maggy Putjenter und Carlo sind bereits am Mittwoch zur Meisterschaft angereist, am Donnerstag stand dann die Verfassungsprüfung auf dem Programm. Dabei überprüfen Tierärzte die Gesundheit des Pferdes. Morgen geht es für den ersten Durchgang in den Voltigierkreis, der zweite folgt am Sonntag. Jetzt kommt es darauf an, „nicht durchzudrehen“, bringt Maggy Putjenter schmunzelnd auf den Punkt. „Wenn wir die Aufregung abschalten können und unser Können abrufen, dann können wir das rocken.“

Das Duo trainiert im Schnitt viermal die Woche, mit Pferd und ohne. Die Twistringerinnen investieren viel Zeit, nehmen blaue Flecken in Kauf und haben für ihren Traum gekämpft. Umso glücklicher sind sie, nun tatsächlich in der Niedersachsenhalle in Verden als eines von 15 Duos dabei zu sein. Bei der Bewertung zählt unter anderem die Schwierigkeit der Performance und die genaue Ausführung. Außerdem sollte das Pferd locker, zufrieden und im Takt der Musik laufen.

Putjenter stützt Oberfrau Bavendiek

Svantje Bavendiek ist die Oberfrau. Sprich: Meist ist sie diejenige, die auf dem Pferd hochgehoben und umhergewirbelt wird. „Maggy stützt mich in jeder Lebenslage“, sagt sie über ihre Duopartnerin. Diese erwidert: „Meine beste Freundin soll schließlich nicht runterfliegen!“ Die zwei vertrauen sich blind. Ihre Freundschaft prägt ihren Sport und umgekehrt.

Eigentlich ist das nun schon ihre dritte „letzte Saison“. Schon öfters haben sie angedacht, aufzuhören, zumal viele andere nur bis zum Ende der Schulzeit voltigieren. „Aber irgendwie ist es immer zu schön“, sagt Maggy Putjenter.

Instagram Das „Duo Kermit“ ist bei Instagram unter dem Namen duo_kermit zu finden.