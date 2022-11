Bald geht‘s los: Twistringer Centralplatz und Bereich am Bahnhof werden umgestaltet

Von: Katharina Schmidt

Am Bahnhof. Hier soll eine begrünte Verweilzone entstehen. © Stadt Twistringen

Die Umgestaltungsarbeiten am Centralplatz und am Bahnhof in Twistringen beginnen voraussichtlich in der ersten oder zweiten Dezemberwoche. Die Stadt erhält Fördergelder.

Twistringen – Bald geht es los: Die geplante Umgestaltung des Centralplatzes im Herzen der Stadt Twistringen wird laut Bürgermeister Jens Bley in der ersten oder zweiten Dezemberwoche beginnen. Auch am Bahnhof will die Stadt die Aufenthaltsqualität steigern, und zwar mit einer begrünten Verweil- und Wartezone.

Am Centralplatz sollen drei Bereiche entstehen. Erstens: ein Jugendareal mit modernen Sitzgelegenheiten und der Möglichkeit, Handys aufzuladen. Um dem Platz einen offeneren Charakter zu verleihen, wird ein Teil der niedrigen Mauer auf dem Centralplatz abgerissen – der Abschnitt, der am nächsten an der Bundesstraße 51 steht.

Der Centralplatz in Twistringen wird bald umgestaltet. © Schmidt

Zweitens: ein Kultur- und Gastrobereich mit einem Podest, das um einen Baum herum gebaut wird und als kleine Bühne genutzt werden kann.

Drittens: ein Familienareal mit einem Wasserspielbrunnen, weiteren Spielgeräten und einem offenen Bücherschrank. Der Tisch des Herren, der 2019 bei einem ökumenischen Schmiedeprojekt entstanden ist, soll in diesem Bereich ebenfalls einen neuen Platz finden. Eine neue Mauer soll den Wasserspielplatz von der Kirchstraße beziehungsweise der Steller Straße abgrenzen. Aber keine stinknormale Mauer – „sondern eher eine begrünte Wand“, erklärt Jens Bley. Darin integriert würden überdachte Sitzmöglichkeiten.

Der Bürgermeister bedankt sich bei den Wirten, die ihre Glühweinbuden in diesem Jahr mit Blick auf die anstehenden Arbeiten um ein paar Meter verrückt haben. Auch den Kirchengemeinden spricht Bley seinen Dank aus. Die haben ihre Krippe diesmal im Innenhof der St.-Anna-Kirche aufgebaut.

Bei dem Konzept für die Umgestaltung des Centralplatzes sind Ideen eingeflossen, die die Stadt Twistringen im Rahmen einer Bürgerbeteiligung gesammelt hat.

Das soll am Bahnhof in Twistringen passieren

Die Fläche neben dem Bahnhofsgebäude, die zur Aufenthalts- und Wartezone umgestaltet werden soll, ist aktuell eine Schotterwüste – nicht besonders nützlich für die Natur. Bald dürfte ein Staudenbeet den Bereich aufwerten. Geplant ist außerdem, die alte Rampe der Bahn mit einer bepflanzten Lärmschutzwand zu versehen, „sodass der Schall von der Schiene nicht mehr ganz so stark herüberreicht“, so Bley.

Eine Skizze von der geplanten Verweilzone beim Bahnhof. © Stadt Twistringen

In der Verweilzone wird es den aktuellen Planungen zufolge noch überdachte Sitzmöglichkeiten geben sowie eine digitale Tafel, an der sich Besucher über die Stadt Twistringen und ihre touristischen Angebote informieren können.

Außerdem plant die Deutsche Bahn ein Videoreisezentrum. Das Prinzip: Die Menschen können sich in einer Kabine per Videokonferenz über Bildschirm, Mikrofon und Lautsprecher persönlich mit einem Bahnmitarbeiter verbinden. Dieser hilft zum Beispiel bei der Buchung von Fahrkarten und gibt Auskunft zu Bahn- und Verbundangeboten. Laut der Internetseite der Deutschen Bahn brauchen Kunden keine technischen Vorkenntnisse.

Der Stadt Twistringen schweben auch Abstellmöglichkeiten für Fahrräder vor, „aber das wäre erst der nächste Schritt“, sagt Bley.

Sowohl die Umgestaltungsarbeiten am Bahnhof als auch am Centralplatz müssen bis Ende März abgeschlossen sein. Das hängt damit zusammen, dass die Stadt Twistringen im Rahmen des Programms „Perspektive Innenstadt“ für die Projekte Fördermittel bekommt.