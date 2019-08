Twistringer Brenndorf Classics feiern Rocklegenden

+ Wednesday Overdrive lassen es wieder mal krachen.

Twistringen – Wenn die Fans hören, dass die „Brenndorf Classics“ wieder den Herbst in der Alten Ziegelei in Twistringen bereichern, dann sputen sie sich, noch Tickets zu bekommen. Der nächste Termin steht: Fünf lokale Bands gastieren am Samstag, 28. September ab 20 Uhr in der Eventhalle. Einlass ist ab 19 Uhr.