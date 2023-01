Twistringer Badefahrten nach 40 Jahren vor dem Aus

+ © REPROS: SCHMIDT In früheren Zeiten fuhren rund 60 Personen gemeinsam zum Schwimmen. © REPROS: SCHMIDT

Zu wenig Teilnehmer, steigende Preise. Erinnerung an Zeiten, in denen gar nicht alle in den Bus passten.

Twistringen – Da kommen Erinnerungen hoch: Ein altes Bild zeigt eine große Menschengruppe vor einem Bus. Das Foto stammt aus einer Zeit, als die Badefahrten von Twistringen ins Sulinger Hallenbad nicht wegzudenken waren. Der Bus war manchmal so voll, dass die Leute mit ihrem Privatautos hinterhergefahren sind. „Anfangs waren es 60 Leute“, erinnert sich Albert Beuke, Ansprechpartner für die Badefahrten. Er hat das Foto aus einem traurigen Anlass hervorgekramt: Sollte jetzt nicht noch ein Wunder geschehen, enden die Badefahrten nach mehr als vier Jahrzehnten.

„Das letzte Mal waren wir nur noch zwölf Leute“, erzählt Beuke. Zu wenige, um einen großen Bus zu mieten und das Sulinger Schwimmbad eine Stunde lang zu reservieren. Das ist das eine. Das andere sind die steigenden Preise. Als Beuke die Organisation der Badefahrten 2008 übernommen hat, lag der Preis pro Person und Badefahrt bei vier Euro. Zuletzt waren es acht Euro. Und um die Kosten für den Bus und die Schwimmbadreservierung unter den derzeitigen Umständen zu decken, müssten es fast 18 Euro sein.

„Wenn wir in den letzten Jahren nicht finanzielle Unterstützung von der Stadt gekriegt hätten, dann wäre das schon eher eingeschlafen“, stellt Beuke fest. „So geht es auf jeden Fall nicht weiter.“ Hinzu komme, dass das Wasser im Sulinger Hallenbad derzeit etwas kälter sei als üblich, um Energie zu sparen.

Einige von denen, die bis zuletzt mitgefahren seien, würden die Entscheidung, fortan nicht mehr wöchentlich ins Hallenbad zu fahren, sehr bedauern. „Aber wenn sie die Kosten sehen, dann sehen das alle ein.“

Fest steht: Es war eine Erfolgsgeschichte

Die Badefahrten haben vor 43 Jahren ihren Anfang genommen. Die heute Beteiligten können nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, wie genau alles seinen Lauf nahm. Fest steht: Es war eine Erfolgsgeschichte. Aber Zeiten ändern sich – und wie es scheint, ändern sich auch die Wünsche von Senioren, was ihre Freizeitangebote betrifft.

Einmal in der Woche sind die Teilnehmer in den Wintermonaten gemeinschaftlich nach Sulingen gefahren. „Wir haben grundsätzlich eine Viertelstunde Wassergymnastik gemacht“, sagt Albert Beuke. „Überwiegend haben da Frauen mitgemacht, die Männer trauen sich nicht.“

+ Zu Karneval wurde auch mit Partyhütchen geschwommen. © Privat

Es gab auch Zeiten, in denen die Schwimmer im Anschluss gemeinsam zum Kaffeetrinken gefahren sind. In jedem Fall gehörte zum Auftakt und Abschluss der Saison ein gemeinsames Treffen. Und zum Karneval sah man so manch einen mit Partyhut im Wasser. Bei den Badefahrten ging es eben nicht nur um das Schwimmen, sondern auch um Geselligkeit.