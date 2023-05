Twistringens neuer Centralplatz offiziell eröffnet

Von: Sabine Nölker

Bei sonnigem Wetter lockte die Eröffnung des Centralplatzes viele Menschen nach Twistringen. © Sabine Nölker

Der neu gestaltete Centralplatz in Twistringen ist am Wochenende offiziell den Bürgern der Stadt übergeben worden.

Twistringen – Strahlender Sonnenschein und eine bunt geschmückte Innenstadt: So hat die Stadt Twistringen am Samstag unzählige Gäste zur offiziellen Einweihung des Centralplatzes empfangen. Mit einer gut organisierten Feier durch den Kulturverein Kurt verlebten Jung und Alt ein paar schöne Stunden. „An diesem Ort wird der Puls der Stadt wahrgenommen werden“, sagte Bürgermeister Jens Bley in seiner offiziellen Ansprache.

Centralplatz in Twistringen ist eröffnet worden: „Der Puls der Stadt“

Von der neuen Kulturbühne erklangen die ersten Lieder des Twistringer Blasorchesters, als die Menschen zahlreich in die Innenstadt strömten. Für die Kinder hatten die Volksbank, die Kreissparkasse und der Ballonkünstler Holger Blumentritt ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet. Das neue Wasserspiel sowie der Kletterturm kamen bei den jüngsten Twistringern sehr gut an. Währenddessen suchten sich die Erwachsenen Plätze auf den bunt geschmückten Außenterrassen der ansässigen Restaurants und Kneipen und genossen das kulinarische Angebot der Wirte.

Das Twistringer Blasorchester trat ebenso auf wie ... © Nölker, Sabine

Bürgermeister Jens Bley erklärte, dass es der Verwaltung und dem Rat ein Anliegen sei, Orte in Twistringen zu schaffen, an denen sich die Menschen wohlfühlen. „Sie möchten neben Arbeit und Wohnen auch schöne Momente in der Stadt erleben, in der sie wohnen.“ Die neue Nutzungsmöglichkeit des Centralplatzes sei durch die Wirte entstanden, die mit einer wachsenden Außengastronomie die Menschen angelockt haben. Bei einer Bürgerbefragung wurden dann alle Twistringer gefragt, wie der Platz noch genutzt werden kann. „Vieles davon haben wir verwirklicht“, wie das Jugendareal, das Familienareal und nicht zuletzt die Kulturbühne. „Ich hoffe, dass dies alles zusammenwächst.“ Jens Bley sehe eine tolle Möglichkeit, in den Sommermonaten dort tolle Events zu veranstalten.

Ökumenische Andacht am Centralplatz in Twistringen: „Gut, dass wir nun so einen Platz haben“

Die Pastoren Anke und Elmar Orths sowie die Pastoralreferentin Birgit Hosselmann hielten im Anschluss eine ökumenische Andacht ab. „Wohl dem Dorf, das eine Mitte hat“, so Elmar Orths. In Twistringen sei dies der Centralplatz. „Hier läuft man sich über den Weg, hier ist Kommunikation, Raum für Feiern, aber auch für das Schwere“, fuhr der Pastor fort. „Wir teilen hier alles miteinander. Es ist gut, dass wir nun so einen Platz haben.“

... das Duo Centralplatzpatronen, das für Stimmung sorgte. © Nölker, Sabine

Die Kulturbühne wurde im Anschluss von rund 40 Musikerinnen und Musikern des Twistringer Blasorchesters unter Leitung von Oscar Alemany Lopez eingeweiht. Mit einem musikalischen Potpourri sorgten sie für Kurzweil unter den Besuchern. Am Abend war es dann das Duo Centralplatzpatronen alias Kristi Heinz und Gary Castle, das rockige Musik auf die Bühne brachte und die Menschen zum Tanzen animierte. Bis in die Nacht hinein feierten mehrere Generationen ein buntes Fest – an Twistringens in neuem Glanz erstrahlender Anlaufstelle für alle.