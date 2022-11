Twistringens erste Klimaschutzmanagerin

Von: Katharina Schmidt

Die neue Klimaschutzmanagerin Lydia Geerken. Sie steht vor einem Bild, das im Rathaus hängt und die Vielfalt der Natur zeigt – es ist ihr sofort ins Auge gefallen. © Katharina Schmidt

Twistringen hat jetzt erstmals eine Klimaschutzmanagerin: Lydia Geerken. „Klimaschutz fängt da an, wo es wehtut“, sagt sie.

Twistringen - Von Haus aus ist Lydia Geerken Stadtplanerin. In der Funktion hat sie drei Jahre lang in Vechta und Cloppenburg gearbeitet. „Dabei habe ich festgestellt, dass reine Stadtplanung nicht das ist, was ich auf ewig machen möchte“, erzählt die 27-Jährige. Richtig gut gefiel ihr hingegen das Aufgabenfeld ihrer Zimmernachbarin in der Cloppenburger Verwaltung. Die besagte Kollegin dort war Klimaschutzmanagerin.

Nun trägt Lydia Geerken selber diese Jobbezeichnung. Sie ist Twistringens neue Klimaschutzmanagerin. Ihr erster Eindruck von Twistringen? „Super!“ Sie erzählt zum Beispiel von den Ehrenamtlichen der Agenda- sowie der Klimafachgruppe. „Die haben tolle Ideen und – was ich auch gut finde – hohe Ansprüche an den Klimaschutz.“

Klimaschutz ist für die neue Rathaus-Mitarbeiterin nicht nur ein Job, sondern eine Herzensangelegenheit. Lydia Geerken wohnt mit ihrem Partner in Westerlutten, das liegt zwischen Goldenstedt und Vechta. Nach ihrem Bachelor in Raumplanung an der technischen Universität Dortmund setzte sie ihren Fokus im Master auf klimaneutrale Bauplanung.

Gerade in der Bauplanung kommt Klimaschutz laut Geerken oft zu kurz – „Klimaschutz ist das, was Geld kostet“, sagt sie.

In Twistringen wird sie künftig genau hinschauen, an welchen Stellschrauben noch gedreht werden kann. Zu ihrem Job gehört es außerdem, einen Energiebericht zu verfassen. Oder zu gucken, welche Förderprogramme es gibt, und ob sie zu Twistringen passen. „In einer kleineren Kommune wie Twistringen habe ich ein großes Spektrum an Projekten und Aufgaben“, freut sie sich.

Stadt muss mit gutem Beispiel vorangehen

Ein großes Anliegen ist ihr, verschiedene Zielgruppen anzusprechen und ein Bewusstsein für Klimaschutz schaffen. „Klimaschutz fängt bei jedem einzelnen an“, verdeutlicht sie. Natürlich müsse die Stadt mit gutem Beispiel vorangehen, etwa mit Solaranlagen auf öffentlichen Liegenschaften und blühenden Beeten statt Schottergärten – „es sollte aber auch Ziel sein, dass jeder für sich guckt: Was kann ich für den Klimaschutz tun?“ Sich bewusst damit auseinanderzusetzen, sei schon ein erster Schritt.

„Klimaschutz fängt da an, wo es wehtut“, führt Geerken aus. Sie selber will sich zum Beispiel nicht darauf ausruhen, dass sie sich vegetarisch ernährt, viel Obst und Gemüse anpflanzt und die Eier von den eigenen Hühnern kommen – all das sind klimafreundliche Verhaltensweisen, die für sie aber eh schon zum Alltag gehören.

Schwerer falle ihr hingegen, nur die Kleidung zu kaufen, die sie wirklich braucht. „Ich bin sehr modeaffin“, sagt sie, und erzählt im gleichen Atemzug, dass die Textilindustrie einer der größten Umweltsünder sei. „Das ist es, wo es mir persönlich wehtut, woran ich arbeite.“

In ihrer Freizeit ist die neue Klimaschutzmanagerin viel mit Ella und Vasko unterwegs, „zwei kleine Italiener“, wie ihre die Hunde aus dem Tierschutz liebevoll bezeichnet. Hunde würden einem die Natur näherbringen, meint sie, dadurch, dass man mehrmals am Tag mit ihnen raus müsse. Dann erzählt sie von den Spaziergängen bei Wind und Wetter, den Bäumen, Rehen, den Kranichen am Himmel. „Natur ist so schön – und wir machen sie einfach kaputt.“