Twistringens Bahnhof damals und heute

Von: Katharina Schmidt

Teilen

... und von den Bahnsteigen aus © grafiert. Fotos/REPROS: Schmidt

Vor 150 Jahren wurde die Strecke Bremen-Osnabrück eingeweiht. Das Bahnhofsgebäude ist heute in privater Hand.

Twistringen – „Sie kommen!“ Ein lang gezogener Pfiff der Lokomotive ertönte. Mit Blechmusik, Böllerschüssen und Hurra-Rufen empfing eine ungeheure Menschenmenge den ersten Zug, der in Twistringen einfuhr. Man hatte zuvor extra die Maße der Lokomotive erfragt, um eine mächtige Ehrenpforte zur Durchfahrt aufstellen zu können. So ist es in einem Zeitungsbericht im Juni 1872 zu lesen. Die offizielle Inbetriebnahme der Bahnstrecke Bremen-Osnabrück erfolgte schließlich rund ein Jahr später – und somit auch die Einweihung des Twistringer Bahnhofs. Ein wichtiges Gebäude, damals wie heute.

Eine alte Planungszeichnung des Bahnhofs von 1870, die im Twistringer Stadtarchiv aufbewahrt wird. © Privat

Fahrkarte, Alter unbekannt. © Privat

Im Jahr nach der Einweihung der Bahnstrecke hat die Gemeinde Twistringen den Scharrendorfern für 240 Goldmark das Bahnhofsgebäude abgekauft. Früher wurden die Weichen und Schranken noch per Hand bedient. Seitdem hat sich viel verändert, wie unter anderem in dem Buch „Die Rollbahn und ihre Stationen“ von Garrelt Riepelmeier zu lesen ist. Prozesse wurden modernisiert und ferngesteuert, der Bahnhof verlor seine einst so essenzielle Funktion als Güterverkehrsstelle und der Fahrkartenverkauf am Schalter endete.

Umfassende Modernisierung im Jahre 2012

Zu den jüngeren Entwicklungen zählte eine umfassende Modernisierung im Jahr 2012, die unter anderem für mehr Barrierefreiheit sorgte. „Das so gut wie verwaiste Empfangsgebäude aber versprühte vor allem im Inneren den spröden Charme längst vergangener Zeiten und bis auf den Fahrkartenautomaten gab es kein Serviceangebot“, ist in Riepelmeiers Buch zu lesen. Und weiter: „Die seit 2006 als Eigentümerin auftretende Stadt entschied sich gegen einen Abriss, fand nach langer Suche doch noch einen passenden Investor und verkaufte den per Gutachten aus dem Jahr 2007 auf einen Verkehrswert von 70 000 geschätzten Bau im Herbst 2012 an einen Unternehmer aus Bassum.“

Dieser Unternehmer ist Klaus-Dieter Knoll. Er hat in dem Bahnhofsgebäude vier Mietwohnungen geschaffen und stellt außerdem auch – momentan leerstehende – Lagerfläche zur Vermietung. Darüber hinaus haben die Motorradfreunde von International Brotherhood im Bahnhof ihren Treffpunkt. Nicht zuletzt gibt es in dem Gebäude eine Lounge und ein Bistro.

Lounge läuft, für das Bistro fehlt Personal

„Die Lounge läuft“, erzählt Knoll im Telefonat mit der Kreiszeitung. Für das Bistro fehle allerdings Personal. „Es wäre sehr gut, wenn das Bistro wieder laufen würde, damit es im Bahnhof nicht so tot ist“ , so Knoll. Wenn es im Bahnhof nach Brötchen duften würde und die Menschen sich im Bistro etwas zu Essen kaufen könnten, „das wäre ein ganz anderes Ambiente“. Auch würden die Menschen dann weniger Müll herumliegen lassen, glaubt er. „Wenn da keiner ist, spielen manche Menschen ,wilde Sau‘.“ Es gebe zwar die Lounge, die öffne aber erst später am Tag.

Jüngst hat die Stadt vor dem Bahnhof mit Mitteln aus dem Förderprogramm „Perspektive Innenstadt“ eine begrünte Verweilzone angelegt (wir berichteten). Darauf angesprochen meint Knoll, dass er einen kostenpflichtigen Parkplatz sinnvoller gefunden hätte – Autofahrer hätten dort für kleines Geld nah und besser gesichert parken können. Der Bassumer ist überzeugt: Das würden viel mehr Menschen nutzen als die Grünanlage. Außerdem hätte solch ein Parkplatz etwas Geld eingebracht. Die Grünanlage koste nur Geld, auch in Zukunft durch die nötige Unterhaltung.

Begrünte Verweilzone vor dem Bahnhofsgebäude

Die Stadt geht nicht davon aus, dass am Bahnhof künftig mehr Parkplätze für Autos benötigt werden. Falls der Bedarf nach Parkraum dennoch größer wird, besteht laut Bürgermeister Jens Bley noch die Möglichkeit, neben der neuen Grünanlage weiteren Parkraum zu schaffen.

Ein Bahnhof sei wie eine Visitenkarte und häufig der erste Eindruck, den Menschen von einer Stadt erhalten. „Wir möchten dafür sorgen, dass der Bahnhofsbereich zum einen funktional und zum anderen weitestgehend ansprechend wirkt.“ Die neue Grünanlage trage dazu bei. „Diesen Bereich werden wir noch mit der digitalen Anzeigetafel mit Hinweisen auf unsere Stadt ergänzen“, kündigt Bley an.

Zudem sei beabsichtigt, auf der Rampe abschließbare Fahrradabstellanlagen zu installieren.

Jens Bley kann sich eine Quartierssatzung vorstellen

Für die Zukunft des Bahnhofbereichs könnte er sich eine Quartierssatzung über das Niedersächsische Quartiersgesetz vorstellen. Dahinter steckt die Idee, dass eine Quartiersgemeinschaft – unter anderem mit Eigentümern und Gewerbetreibenden am Standort – Maßnahmen zur Aufwertung ihres Quartiers beschließt. Bley erklärt: „Nach einem festgelegten und erreichten Quorum sind alle Eigentümer verpflichtet, in das Quartier zu investieren, und profitieren gemeinsam von Investitionsmaßnahmen. Zusätzlich könnte für den Bereich ein städtebauliches Entwicklungskonzept beantragt werden. Sofern wir die Personalkapazitäten geschaffen haben, werden wir uns mit den beiden Überlegungen auseinandersetzen.“

Der Bahnhof von der Straße Am Bahnhof aus ... © Privat

Insgesamt zeigt sich Bley zufrieden, dass das Bahnhofsgebäude genutzt wird. „Unzufrieden bin ich, da wir die Nutzung nicht bestimmen oder steuern können.“

Wie wertet er als Bürgermeister die Entscheidung der Stadt, vor rund zehn Jahren, das Bahnhofsgebäude zu verkaufen? „Es ist stets einfach, in der Vergangenheit getroffene Entscheidung in der Gegenwart zu kritisieren“, so Bley. Falls die Stadt den Bahnhof allerdings aktuell noch besitzen würde, „würde ich nach jetziger Abwägung keinen Verkauf vorschlagen.“