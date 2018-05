Fehlalarme führen zu doppeltem Großeinsatz

Twistringen - Zwei vermeintliche Großeinsätze haben in der Nacht auf Mittwoch die Feuerwehren in und um Twistringen auf Trab gehalten. Innerhalb kürzester Zeit erklangen die Sirenen zweimal und schreckten viele Anwohner auf.

Grund für das doppelte Ausrücken war jeweils ein Rauchmelder, der in einem Betrieb an der Straße „Am Bahnhof“ in Twistringen ausgelöst hatte. Nachdem die Einsatzkräfte zum wiederholten Mal angerückt waren, wurde entschieden, den offenbar fehlerhaften Rauchmelder zu deaktivieren.

Zum ersten Mal löste die automatische Brandmeldeanlage des Betriebes um 22.58 Uhr aus. Im für diesen Betrieb vorgegebenen Alarmierungsplan bedeutete dies laut Angaben von Feuerwehr-Sprecher Jens Meyer, Vollalarm für die Ortsfeuerwehren Twistringen mit Löschgruppe Marhorst, Heiligenloh mit Löschgruppe Ridderade und Borwede.

Rund 80 Kräfte machten sich mit neun Fahrzeugen auf dem Weg. Weitere Kräfte verblieben zunächst in den Feuerwehrhäusern und hätten bei Bedarf nachrücken können. Vorsorglich wurde auch ein Rettungswagen aus Drentwede alarmiert, welcher mit zwei Kräften ausrückte.

Zweiter Einsatz mit gleicher Mannstärke

Das Team um Einsatzleiter Ortsbrandmeister Matthias Harms aus Twistringen konnte nach wenigen Minuten einen Fehlalarm bestätigen. Die Anlage wurde wieder scharf geschaltet.

Der zweite Einsatz lies allerdings nicht lange auf sich warten. Um Punkt Mitternacht wurden laut Meyer genau die gleichen Kräfte wieder fälschlicherweise alarmiert. Der Firmeninhaber, welcher bei beiden Einsätzen ebenfalls vor Ort war, verfügte anschließend, dass der defekte Melder abgeklemmt wird.

