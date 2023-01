Flüchtlinge in Twistringen: Unterkünfte in ehemaligem St.-Anna-Krankenhaus?

Von: Katharina Schmidt

Das ehemalige St.-Anna-Krankenhaus. In einem Teil davon könnten gegebenenfalls Flüchtlinge unterkommen. © Schmidt

Die Flüchtlingssituation bleibt eine Herausforderung. Die Stadt Twistringen muss bis zum Sommer voraussichtlich noch mehr als 100 Flüchtlinge aufnehmen.

Twistringen – Die Stadt Twistringen hat zurzeit für die Unterbringung von Flüchtlingen 60 Wohnungen angemietet. 27 davon sind bedingt durch den Krieg in der Ukraine in den vergangenen Monaten hinzugekommen. „Unser Wohnungsbestand hat sich quasi verdoppelt“, verdeutlichte Bauamtsleiter Carsten Werft am Dienstagabend im Twistringer Ausschuss für Feuerwehr, Ordnung und Zivilschutz.

Vier weitere Wohnungen werden ihm zufolge derzeit vorbereitet. Darüber hinaus könnte künftig ein Teil des ehemaligen St.-Anna-Krankenhauses als Unterkunft für Flüchtlinge dienen.



Trotz alledem: Alle Flüchtlinge unterzubringen, wird weiterhin eine große Herausforderung bleiben.



Twistringen hat seit dem 1. November 2021 insgesamt 212 Flüchtlinge aufgenommen

Seit dem 1. November 2021 hat die Stadt Twistringen laut Carsten Werft 212 Flüchtlinge aufgenommen, 148 davon aus der Ukraine. Der Rest stammt unter anderem aus Syrien, Afghanistan, Iran, Moldau, Georgien, Armenien oder auch aus dem Libanon. „Das ist ganz unterschiedlich“, so der Bauamtsleiter.



Viele weitere Flüchtlinge werden erwartet. „Stand heute haben wir noch ein Aufnahmesoll von 117 Personen“, führte Werft aus. Dieses prognostizierten Soll müsse die Stadt bis zum 30. Juni 2023 erfüllen.



Das ehemalige St.-Anna-Krankenhaus an der Ecke Bahnhofstraße/Sankt-Annen-Straße könnte dabei helfen. Zurzeit wird untersucht, welche baulichen Arbeiten notwendig wären, um die Räume für eine Flüchtlingsunterbringung nutzen zu können. Dieses betrifft insbesondere die sanitären Anlagen. „Abhängig davon, wie viele Räume ertüchtigt werden können, können zwischen 25 und 50 Personen in dem Teilbereich des Krankenhauses untergebracht werden“, geht Werft auf Anfrage der Kreiszeitung näher auf die Planungen ein. Die Räume gehören nicht der Stadt Twistringen, sie müsste sie also anmieten.



Flüchtlinge in Twistringen: Die Situation ist und bleibt herausfordernd

Alles in allem hat die Stadt noch ein paar Wohnungen in petto, insbesondere, wenn sich die größere Einheit in dem Krankenhaus realisieren lässt. „Nichtsdestotrotz: Es ist immer noch eine herausfordernde Situation. Für Verwaltung, Hausmeister, Bauhof und alle, die damit zu tun haben“, berichtete Werft am Dienstag im Ausschuss. „Es kommt immer mehr der Wunsch nach Familiennachzügen von denen, die hier sind. Es wird uns sicherlich noch eine ganze Weile beschäftigen, und das nicht wenig.“

Generell bevorzugt die Stadt es, Flüchtlinge zentrumsnah in Twistringen unterzubringen. Denn: Oft sind sie nicht mobil. Dabei geht es nicht nur um die Nähe zu Einkaufsmöglichkeiten oder Ärzten; auch die Integrations- und Deutschkurse finden zentral in Twistringen statt. Angesichts der aktuellen Situation hat die Stadt aber auch schon Wohnungen im Außenbereich angemietet.



Wer Wohnraum für ukrainische Flüchtlinge zur Verfügung stellen möchte oder Dolmetscher-Dienste anbieten kann, kann sich per E-Mail an ukrainehilfe@twistringen.de an die Stadt wenden.