Twistringen will die Zentralklinik - doch noch sind viele Fragen offen

Bürgermeister Bley wirft Hut in den Ring

+ © Mediengruppe Kreiszeitung/Schwarze Das St.-Annen-Stift in Twistringen hat eine fast 150-jährige Geschichte. Bürgermeister Bley möchte mit Twistringen als Standort für das Zentralkrankenhaus daran anknüpfen. © Mediengruppe Kreiszeitung/Schwarze

Twistringen - Die Stadt Twistringen wirft als erste Kommune den Hut in den Ring um den Standort des geplanten Zentralkrankenhauses. „Wir werden Flächen in das Verfahren einbringen“, sagt Bürgermeister Jens Bley auf Nachfrage des SonntagsTipp. Ein Areal von zusammenhängenden neun Hektar zu finden und anbieten zu können, ist im Rathaus Chefsache. Federführend kümmern sich Jens Bley und Erster Stadtrat Harm-Dirk Hüppe um diese „immens wichtige Aufgabe“, so Bley.