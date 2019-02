Twistringen wählt am 26. Mai neuen Bürgermeister

Twistringen - Die Twistringer wählen ihren neuen Bürgermeister am Sonntag, 26. Mai, am Europa- sowie Landratswahltag. Wahlleiter wird Interims-Bürgermeister Horst Wiesch und Fachbereichsleiter Martin Schütte sein Stellvertreter. Dafür hat der Stadtrat am Donnerstagabend einmütig gestimmt.

Nach dem Verzicht des bisherigen Bürgermeisters Martin Schlake im Dezember muss innerhalb von sechs Monaten ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin gewählt werden. Nach dem Ratsbeschluss von Donnerstag wird die Kommune in einer Bekanntmachung dazu auffordern, Wahlvorschläge einzureichen. Die Parteien können Amtsbewerber vorschlagen, aber auch Einzelkandidaten selbst ihren Hut in den Ring werfen. Wer nicht von einer Partei vorgeschlagen wird, muss mindesten 130 Unterstützer-Unterschriften vorlegen. Die Summe richtet sich nach der Anzahl der Ratsmitglieder. Wer bereits gewähltes Mitglied, etwa im Kreistag, ist, muss keine Unterschriften beibringen. Die Bewerbungsfrist endet laut Schütte am 22. April. Sollte eine Bürgermeister-Stichwahl - grundsätzlich am zweiten Sonntag nach der Direktwahl - notwendig werden, ist der zweite Urnengang aufgrund des Pfingstwochenendes erst am 16. Juni vorgesehen. Die Wahllokale werden in Twistringen jeweils von 8 bis 18 Uhr geöffnet sein. Theo Wilke