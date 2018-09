Autofahrer rammt 13-Jährigen vom Rad - und flüchtet

Twistringen - Ein Autofahrer ist am Freitag mit einem 13 Jahre alten Radfahrer kollidiert. Anstatt sich um den gestürzten Jungen zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Nun wird er von der Polizei gesucht.

Die Unfallflucht ereignete sich gegen 13.10 Uhr auf der Straße „Am Bahnhof“ in Twistringen, teilte die Polizei am Samstag mit. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer fuhr dort mit seinem weißen Renault Megane vom Fahrbahnrand an. Dabei rammte er den Jungen aus Twistringen und dessen Fahrrad.

Infolge des daraus resultierenden Sturzes verletzte sich der Junge leicht. Trotz des Zusammenstoßes setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt fort. Durch Zeugen konnte ein Kennzeichen-Fragment abgelesen werden.

Die polizeilichen Ermittlungen zur Feststellung des Autos und des Fahrzeugführers dauerten am Samstag noch an. Weitere Zeugen zu diesem Verkehrsunfall werden daher gebeten sich mit der Polizei in Syke unter der Telefonnummer 04242/9690 in Verbindung zu setzten.

kom

