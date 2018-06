Uhlhorn-Erweiterung: Spedition soll auch Mittelweg nutzen

Die Stadt rechnet Ende Juli/Anfang August mit dem Abschluss der Bauarbeiten Am Kreuzberg in Twistringen.

Twistringen/scharrendorf - Von Theo Wilke. Die Spedition Uhlhorn plant zwei neue Lagerhallen mit Dispositions- und Verladebereich hinter der Bahn in Scharrendorf. Ortsrat und Stadtratsausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaft haben sich am Donnerstagabend einmütig für den Antrag des Unternehmens zur Aufstellung eines Bebauungsplans „Scharrendorf-Ost II“ ausgesprochen.

Allerdings soll aus städtebaulicher Sicht sinnvollerweise der gesamte bebaute, bisher nicht überplante Bereich zwischen dem Betriebsgelände und dem Plan „Scharrendorf-Ost“ mit berücksichtigt werden. Außerdem sollen Sulinger Straße und Innenstadt (B 51) dadurch entlastet werden, dass in Zukunft die Lkw der Spedition zum Teil auch über den noch auszubauenden Mittelweg fahren – zur Steller Straße und Am Osterkamp. Dann könnten die Lkw schneller auf die B 51 in Richtung Bremen gelangen.

Ortsbürgermeister Rolf Meyer (CDU) lobt das Vorhaben der Spedition zur Stärkung ihres Standorts. Sylvia Holste-Hagen (Die Grünen) schlug vor, Uhlhorn solle Lärmschutzwände errichten. Die Anwohner würden bei einer Erweiterung noch mehr betroffen, etwa wenn die Kühlanlagen der Lkw auch nachts laufen. Holste-Hagen: Die Stadt solle mit der Firmenleitung sprechen. Christian Gelhaus vom Fachbereich beruhigte, es werde bei der Planaufstellung so oder so um ein Lärmgutachten gehen. Ausschussvorsitzender Frank Hömer (CDU) betonte, es sei noch nichts endgültig. Im Bauleitverfahren hätten die Bürger noch Gelegenheit, Anregungen und Bedenken vorzubringen.

Reisegarten kommt in den Delmepark

Im September 2017 hat der Stadtrat im Rahmen eines gemeinsamen Projektes der „Wir im Norden“-Region (WiN) beschlossen, einen Reisegarten am Delmesee zu errichten. Nach außergewöhnlich regenreichen Sommer- und Herbstmonaten sind die Rasenflächen am Delmesee allerdings nicht begehbar. Eine Verlegung von Drainagerohren passt auch nicht zum sehr naturnah geprägten Park am Delmesee.

Um eine „nachhaltige Attraktivität zu ermöglichen“, ist geplant, den Reisegarten bis Ende 2019 im nördlichen Teil des Delmeparks anzulegen. Dafür hat sich schon der Ortsrat Twistringen ausgesprochen, und am Donnerstag auch der Stadtentwicklungsausschuss.