Twistringer Schützenkommers feiert Glückspilz Kathmann

Eine Königin „außer Rand und Band“

+ © Wilke Mehr Freude geht nicht: das neue Schützenkönigspaar Dieter Kathmann und Michaela Borchers. Schießwart Kathmann hat diesmal das Glück selbst in die Hand genommen. © Wilke

Twistringen - Von Theo Wilke. „Außer Rand und Band“ ist Michaela Borchers, als sie am Mittag zum Festkommers ins Zelt begleitet wird. Die Auserkorene wirft sich Twistringens neuem Schützenkönig begeistert in die Arme: Dieter Kathmann, der sonst als Schießwart Thronanwärtern wertvolle Tipps gibt, hat diesmal „das Glück selbst in die Hand genommen“.