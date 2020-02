600 Strohballen brennen in Twistringen 

Erneut brennen Strohballen im Landkreis Diepholz. Rund 600 Ballen einer Strohmiete brennen seit Freitagabend in Twistringen.

Brand zerstört 600 Strohballen bei Twistringen

Feuerwehr setzt Tanklöschfahrzeuge im Pendelverkehr ein

Löscharbeiten dauern an

Twistringen - Gegen 18.30 Uhr wurde die Feuerwehr am Freitagabend zu einem Brand einer Strohmiete in Twistringen alarmiert. Nach Angaben der Feuerwehr brannten anfangs nur wenige Strohballen am Anfang der großen Strohmiete. Der böige Wind begünstigte allerdings die Ausbreitung.

Aus diesem Grund wurde gleich umfangreich nachalarmiert. Mit im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Bassum, Dimhausen, Nordwohlde und Beckeln (LK OL). Über Steckleitern gingen Atemschutzgeräteträger auf die Strohreihe vor. Zeitweise waren 5 C-Rohre im Einsatz. Die Tanklöschfahrzeuge fuhren im Pendelverkehr Wasser an die Einsatzstelle.

Strohballen brennen in Twistringen

Dem Löschwasser wurde Schaummittelkonzentrat beigefügt. So wurde sog Netzwasser erzeugt. Damit wird die Oberflächenspannung des Wasser gelöst und das Gemisch kann in die Ballen eindringen. Wasser würde sonst an den Ballen abperlen und die Glut könne im Inneren weiterschwelen. Mit Hilfe des Treckers eines Landwirtes wurden die Ballenreihe getrennt. So konnten ca. 10 Prozent gerettet werden.

Erst vor ein paar Tagen sind 800 Strohballen bei einem Feuer in Bassum verbrannt.

Der Wind war auf der freien Fläche aber so kräftig, dass die eingesetzen Feuerwehrleute keine Chance hatten, die Flammen zu löschen. So musste der Löschangriff abgebrochen werden.

Die DRK-Bereitschaft Twistringen löste einen RTW aus Drentwede ab. Sie sorgten für den Sanitätsdienst und Versorgung der Einsatzkräfte mit warmen Getränken und Essen. Das THW-Bassum wurde mit einem Radlader geordert. Sie zogen die brennenden Ballen heraus und verteilten sie auf einem Feld. Dort wurden sie dann abgelöscht.

Der Einsatz wird bis in den Samstagmorgen hinein andauern.