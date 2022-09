Twistringen: So viele Aktionen wie noch nie am Tag der Regionen

Von: Marten Vorwerk

Die Akteure sind bereit für den Tag der Regionen in Twistringen. © marten vorwerk

Mit elf Aktionen von 15 Akteuren stellt sich die Stadt Twistringen mit den Ortschaften so groß wie noch nie für den Tag der Regionen auf. Einblick in den Energiespeicher, eine John Lennon-Lesung, Wandertouren und Führungen bieten ein breit gefächertes Programm.

Twistringen – „Wir hoffen auf Traumwetter. Aber auch wenn nicht, die Leute kommen trotzdem“, ist sich Silke Perin sicher. Sie ist in Twistringen die Fachfrau für Tourismus und Stadtmarketing und kündigt bei einem Pressegespräch in Abbenhausen mit allen beteiligten Akteuren aus der Stadt und den Ortschaften den Tag der Regionen an. Am Sonntag, 2. Oktober, gibt es von morgens bis abends jede Menge Programm. „Mit elf Aktionen von 15 Akteuren bieten wir in diesem Jahr so viele wie noch nie in Twistringen an“, betont Perin.

Abbenhausen: Ein echtes Highlight ist laut der Tourismus-Beauftragten die Besichtigung des Energiespeichers in Abbenhausen. Die Avacon wird am Meyerhof von 11 bis 18 Uhr Einblicke in den Speicher geben, der der Gemeinde zur Verfügung gestellt wurde, um überschüssige Energie zwischenzuspeichern. „Diese Region, mit vielen Solar-Anlagen und Windrädern, hat sich dafür geeignet. Es lohnt sich, eine Speicher-Öffnung kommt nicht häufig vor“, erklärt Benjamin Petters von der Avacon.

Zum Begleitprogramm (10 bis 18 Uhr) des Energiespeichers lädt Abbenhausens Ortsbürgermeister Bernhard Kunst ein. Am Dorfgemeinschaftshaus werden eine Hüpfburg und ein Bungee-Trampolin aufgebaut. Twistringens Insektenbeauftragter Peter Lux gibt Tipps für insektenfreundliche Gartengestaltung.

Scharrendorf-Stöttinghausen: Manfred Feldmann, Vorsitzender des Heimatvereins Scharrendorf-Stöttinghausen, und die Gästeführer laden von 14 bis 18 Uhr dazu ein, das Kulturdenkmal in Scharrendorf-Stöttinghausen und das dazugehörige Backhaus zu entdecken. „Wir bieten Führungen über den Ringwall und zur Geschichte der Hünenburg an“, sagt Marion Urbanski von den Gästeführern. Sie erklärt, dass die Sage über den Riesen der Hünenburg dabei „nicht fehlen wird“. Stelle: Beim Hofladen Stiens, am Buchenweg 10 in Stelle, wird das Ehepaar Stiens von 10 bis 18 Uhr Einblicke in die Entstehungsgeschichte und Philosophie ihres Hoflebens geben und Kürbisschnitzen anbieten sowie eine Hüpfburg aufbauen. Der Biohof Beuke aus Mörsen wird ebenfalls vor Ort sein. „Wir werden den Leuten zeigen, wie bei uns glückliche Hühner leben“, sagt Lennard Beuke.

Lesung „All you need is love“ an der Alten Ziegelei

Twistringen: In Twistringen öffnet das Strohmuseum am Kapellenweg von 14 bis 17.30 Uhr. Um 15 Uhr gibt es eine offene Führung. „Wir werden zeigen, wie früher Strohhüte genäht wurden und Strohtrinkhalme erstellt werden“, erklärt Museums-Vorstand Helmut Beneke.

An der Grabhorststraße 32 präsentieren die Alte Ziegelei und der Verein Kurt um 20 Uhr die Lesung „All you need is love“ von Achim Amme über John Lennon. Die Beatles-Tribute-Band ReCartney begleitet die Lesung in der ersten Hälfte musikalisch. In der zweiten Hälfte soll nicht mehr gelesen, sondern getanzt werden. Infos zum Ticketverkauf unter www.ziegelei-twistringen.de.

Mörsen: Ihren Saisonabschluss feiert am Tag der Regionen die Gartenoase Bellersen. Bei einem Rundweg können Besucher die 6000 Quadratmeter große Anlage erkunden. „Wir bieten als kulinarisches Highlight Flammlachs an“, informiert Garteninhaber Heinrich Bellersen.

Sportabzeichen und Entdeckertour in Heiligenloh

Heiligenloh: Am Sportplatz des TV Heiligenloh können Menschen im Alter von 6 bis 99 Jahren das Deutsche Sportabzeichen machen. Angeboten werden von 10.30 bis 14 Uhr unter anderem alle Leichtathletik-Disziplinen.

Zur „Entdeckertour Heiligenloh“ lädt der Verkehrs- und Verschönerungsverein Heiligenloh ein. Um 11 Uhr geht es auf eine 10,7 Kilometer lange Wandertour. Treffpunkt ist am Haus Bollweg, dem Seniorenheim an der Hauptstraße 20. Dort können Besucher von 11 bis 18 Uhr im Biergarten „Genussvoll Rasten“. Unter anderem Katjas Fischbude ist vor Ort.

Am Tag der Regionen können sich Besucher im Stadtgebiet und den Ortschaften an den Streuobstwiesen an Äpfeln und Birnen bedienen. Der Eintritt zu allen Aktionen (außer Alte Ziegelei) ist kostenfrei. An allen Stationen werden Getränke und Essen angeboten.