Seniorenberatung im Freiwilligen-Forum stößt auf wenig Resonanz

Seniorenberater Heiner Koopmann sitzt montags an der Steller Straße 2.

Twistringen - Von Theo Wilke. Menschen in Not hilft das Freiwilligen-Forum Twistringen (FFT) bereits seit 1997. Die Ehrenamtlichen betreuen unter anderem Obdachlose. Sie übernehmen Fahrdienste und begleiten auch Senioren beim Einkauf oder zu Ärzten.

Seit November 2017 gibt es ein weiteres Angebot: die regelmäßige Seniorenberatung, die allerdings bisher auf wenig Resonanz gestoßen ist. „Scheinbar hat sich das noch nicht genug herumgesprochen“, meint Ansprechpartner Heiner Koopmann. Er ist ernüchtert nach den ersten Wochen, aber weiterhin begeistert und voll motiviert.

Der 67-Jährige hatte Anfang November bei der Vorstellung noch betont: „Der Bedarf ist da.“ Allerdings musste Koopmann inzwischen feststellen, dass die Beratung „nicht so, wie ich das erwartet habe, gelaufen ist. Das muss ich schon sagen. Im Grunde ist es enttäuschend gewesen. In den vergangenen zwei Wochen hat sich aber doch etwas getan“. Also: Da braucht es noch Geduld.

Es gibt Ratsuchende, die eher zu Hause bei Koopmanns anrufen. Das sei früher schon passiert, weil manche Mitbürger wussten, dass Koopmann beim Landkreis beschäftigt war. Oder er kennt sie schon persönlich.

Jeden Montag im früheren Küsterhaus

Jeden Montag sitzt Heiner Koopmann in der Zeit von 9 bis 12 Uhr im ehemaligen Küsterhaus an der Steller Straße 2 (Telefon 04243/ 93 30 60), um ältere Menschen bei Fragen und Problemen zu beraten. Das kann auch der Hilferuf einer Witwe sein, die mit dem „Papierkram“ ihres verstorbenen Mannes heillos überfordert ist. Oder jemand, der Probleme mit der Rentenversicherung hat, vertraut sich Koopmann an.

Der Twistringer möchte sich mit seinem in Jahrzehnten erworbenen Fachwissen ehrenamtlich für seine Mitmenschen einsetzen. Der Pensionär, der auch bei der städtischen Aktion „Gemeinsam statt einsam“ mitmacht, kann sich Hilfen in verschiedenen Bereichen vorstellen – und zwar für alle Senioren aus Twistringen und den dazugehörigen Ortschaften. Der 67-Jährige schränkt aber ein: „Ich beantworte keine Fragen zum Thema Pflege oder Pflegeeinstufung, ebenso wenig zu Widerspruchs- und Klageverfahren.“ Er vermittele aber gerne die notwendigen Kontakte zu Behörden und Einrichtungen.

Ob es um alltägliche Sorgen und Nöte geht, um die Verkehrssituation vor der Haustür, zugeparkte Gehwege, fehlende Infrastruktur, Gesundheitsfragen oder auch Hilfen bei persönlichen Papieren: Koopmann hilft, wo er kann.