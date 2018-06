Nächtlicher Einbruch im Twistringer Schulzentrum überschattet Entlassfeier

Twistringen - Von Theo Wilke. Der Schock am Morgen sitzt. Die Lehrerschaft staunt. Das hat es noch nicht gegeben. Unfassbar: Die Twistringer Haupt- und Realschule feiert ihre Abschlussschüler – aber ohne Zeugnisse. Es gibt nur Rosen. Weil in der Nacht zum Freitag Einbrecher den Schultresor mitgenommen haben. Der Inhalt: Zeugnisse und einige Schlüssel. Rektorin Andrea Formella: „Papier ist ersetzbar. Wichtig ist heute eine schöne Feier mit unseren Entlassschülern.“

Insgesamt 87 Haupt- und Realschüler sind es. 30 Jugendliche haben den Erweiterten Realschulabschluss, 15 den Realschulabschluss. 14 Hauptschüler machen nach dem Sommer in der H 10 weiter. 13 Zehntklässler haben den Hauptschulabschluss, zwei den Real- und zwei den Erweiterten Realschulabschluss. Mehr als 20 Jugendliche starten ihre Berufsausbildung, fast 30 werden gleich die Berufsschule besuchen, fünf wechseln aufs Twistringer Gymnasium, sechs gehen nach Syke, vier starten am Fachgymnasium. Eine Handvoll hat sich für ein Soziales Jahr oder den Bundesfreiwilligendienst entschieden.

Eske Schütte und Hanna Plümer vom Wahlpflichtkurs Musik singen „I See Fire“ (Ed Sheeran). Gänsehaut-Feeling schon zu Beginn. Später begleiten wummernde Bässe die Tanzgruppe Wrong Keys 89 auf der Bühne. Merle Pund aus Natenstedt überrascht ihren Bruder Sönke und die anderen Abschiedsschüler mit „Over the Rainbow“ am Klavier. Das Schüler-Bandprojekt begeistert mit „Standing on the Inside“ und „Don’t stop believing“.

„Die Betriebe freuen sich auf euch“

Wie die deutsche Fußballelf zur WM in Russland hätten die Abgangsschüler ihr Trainingslager absolviert, so Schulleiterin Formella. Manche mussten in die Relegation. Reservebänkler zeigten nicht zuviel Aktivitäten. „Und fein raus war, wer als 18-Jähriger sich selbst die Entschuldigung schreiben konnte.“ Unter den gefühlt 13 000 Fußballtrainern in Twistringen seien auch einige Menschen, die konsequent mit Verleumdungen, Anfeindungen und Falschaussagen gegen diese Schule hetzen würden. „Liebe Eltern, glauben Sie nicht alles. Es ist eben nicht alles Mist an dieser Schule“, betonte Andrea Formella.

87 Schüler hätten nun ihre Tickets für das Finale, das Berufsleben und die Weiterbildung gelöst, mit dem Rüstzeug für einen „Stammplatz im nächsten Verein“ würden sie sich auf die Suche nach neuen Mitspielern machen.

Twistringens Vize-Bürgermeister Frank Hömer wünscht den Abgangsschülern für den neuen Lebensabschnitt Glück und Gesundheit: „Ihnen stehen viele Türen offen. Verfolgen Sie Ihr Ziel konsequent, auch wenn mal eine Kurve auftaucht.“

Für die Entlassklassen sprechen Sönke Pund und Sophie Brunkhorst, erinnern mit einem Augenzwinkern an sechs Jahre, in den denen sie viel zu früh aufgestanden seien. Dies wollten sie bis zur Rente pflegen. Und ihre Lehrer seien wie „zweite Eltern“ gewesen.

Christian Wiese, Sprecher der Gemeinschaft der Unternehmen in Twistringen (GUT), überreichte den Schulbesten ein Präsent. Er dankte dem Lehrerkollegium: „Sie beschulen unsere Kolleginnen und Kollegen von morgen.“ Wiese lobte auch die gute Zusammenarbeit mit dem Förderkreis der Schule. Den Jugendlichen gab er mit auf den Weg: „Habt keine Angst, geht mutig voran, seid offen. Die Betriebe freuen sich auf euch.“

Gesprächsstoff am Büfett: der Einbruch. Durch eine Glastür an der Aula waren noch Unbekannte gewaltsam in das Schulzentrum gelangt. Der Safe ist verschwunden, mit den Abgangszeugnissen sowie den Zeugnissen zum Schuljahresende für die übrigen Schulklassen. Sie müssen in den nächsten Tagen nachgereicht werden.