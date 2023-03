Twistringen: Premiere beim Frauen-Kultur-Frühstück

Von: Sabine Nölker

Teilen

Kunstfigur Elise Plietsch brachte ihre Zuhörerinnen zum Lachen und zum Nachdenken. © -

Rund 100 Gäste, das sind doppelt so viele wie in der Vergangenheit, haben am ersten Frauen-Kultur-Frühstück in Twistringen seit vier Jahren teilgenommen.

Twistringen – Nach vier Jahren hat am vergangenen Samstag wieder das beliebte Frauen-Kultur-Frühstück in Twistringen stattgefunden. Durch den Umzug ins Hotel Zur Börse genossen dieses Mal doppelt so viele Teilnehmerinnen diese kulturell umrahmte Frühstücksveranstaltung.

Für die Gleichstellung: Frauen-Kultur-Frühstück in Twistringen mit abwechslungsreichem Programm

Die städtische Gleichstellungsbeauftragte Heike Harms und der Landfrauenverein Twistringen unter der Vorsitzenden Helga Lange begrüßten rund 100 Frauen und hatten ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet – von Frauen für Frauen.

Rund 100 Frauen waren der Einladung zum ersten Frauen-Kultur-Frühstück in Twistringen seit vier Jahren gefolgt. © Sabine Nölker

Zum Beispiel in Person von Naomi Mbiyeya. Die junge Sängerin trug gleich mehrere Songs vor. Zudem präsentierten die drei Künstlerinnen Dörte Naber, Sabine Rethwisch und Birte Dehmel sich und einige ihrer Werke. Die Bilder der drei Frauen sind auch weiterhin im ersten Obergeschoss des Rathauses ausgestellt. Tanzlehrerin Gesche Wepner kam mit ihren Primaballerinas und Hip-Hop-Tänzerinnen und sorgte für Kurzweil.

Lustiges und Nachdenkliches von Kultfigur Elise Plietsch beim Twistringer Frauen-Kultur-Frühstück

Höhepunkt des Frauen-Kultur-Frühstücks war dann allerdings ohne Zweifel der Auftritt von Elise Plietsch. Auf ihre ganz eigene Art und Weise nahm die Kabarett-Kunstfigur die Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf die Schippe. Aber neben vielen Lacheinlagen gab die Dötlingerin ihren Zuhörerinnen auch einiges zum Nachdenken mit auf den Weg. „Wo wäre die Welt ohne uns Frauen?“, richtete sie die Frage ans Publikum. „Was müssen wir alles leisten? Aber wir können das auch!“ Frauen arbeiteten nicht schlechter, würden aber schlechter bezahlt. „Macht den Mund auf!“, forderte sie. „Wir Frauen können viel bewegen. Jede von uns hat ein Talent. Nutzt diese Talente!“

Nach drei Stunden Schlemmen, Klönen und Unterhaltung waren sich die Organisatorinnen und Gäste schnell einig darin, dass das Frauen-Kultur-Frühstück mit dem Hotel Zur Börse auch mit Blick auf die Zukunft eine neue Heimat gefunden hat.