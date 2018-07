Neuer ELW des Löschzuges West in Ridderade stationiert

Übergabe, Abschied, Beförderung und Überraschung

+ © Nölker Vor dem neuen Fahrzeug (v.l.) Ortsbürgermeisterin Anke von der Lage-Borchers, Vize-Stadtbrandmeister Klaus Krebs, Florian Meins, Ortsbrandmeister Carsten Schütte, Pastorin Anke Orths, Vize-Bürgermeister Friedrich Nordmann, Kreisbrandmeister Michael Wessels sowie dahinter Stadtbrandmeister Heinrich Meyer-Hanschen, Vize-Ortsbrandmeister Matthias Lüschen, Friedrich und Anke Wellhausen sowie Henning Martens mit dem Defibrillator. © Nölker

Ridderade - Von Sabine Nölker. Am Freitagabend war mächtig was los am Gerätehaus der Löschgruppe Ridderade. Neben der Fahrzeugübergabe des ELW 1 (Einsatzleitwagen) standen die Verabschiedung von Heiligenlohs Ortsbrandmeister Friedrich Wellhausen sowie eine Beförderung und eine Spende auf der Tagesordnung.