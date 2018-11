Martin Schlake verzichtet – Bürgermeisterneuwahl im Mai

Twistringer Stadtrat entscheidet am 20. Dezember über Abwahlverfahren

+ © Wilke Ende Juli waren sie noch guter Dinge, dass der Rathaus-Chef zurückkommt: Interims-Bürgermeister Horst Wiesch (l.) und Martin Schlake, der gestern seinen Verzicht angekündigt hat. © Wilke

Twistringen - Von Theo Wilke. „Ich kann die Amtsgeschäfte nicht in vollem Umfang wieder aufnehmen“, betonte Freitagvormittag im Rathaus der seit Februar erkrankte Bürgermeister Martin Schlake (54). Ein Wiedereinstieg sei nicht absehbar. Am Donnerstagabend sah sich der Stadtrat hinter verschlossenen Türen gezwungen, zu handeln. In einer Sondersitzung am 20. Dezember wird über den gemeinsamen Antrag der Ratsfraktionen über die Einleitung eines Abwahlverfahrens durch die Bürger abgestimmt.