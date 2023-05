Twistringen läutet beim Anbaden im Schwimmpark den Sommer ein

Von: Sabine Nölker

Die „Kindheitshelden“ überqueren beim Spaßtriathlon als erstes die Ziellinie. © Nölker, Sabine

Das Anbaden im Schwimmpark ist ein voller Erfolg geworden. Zwischen Live-Musik und dem neuen Abenteuerspielplatz gab es für alle Grund zur Freude.

Twistringen – Dass der Twistringer Schwimmpark nicht nur zum Schwimmen einlädt, hat am Wochenende das „Anbaden“-Event bewiesen. Livemusik sowie Spiel und Spaß am und im Wasser sorgten für viele Besucher. Beim Spaßtriathlon durchquerte das Team „Kindheitshelden“ als Erstes den Zielbogen. Die Veranstalter zogen am Ende ein positives Fazit.

Twuster Engeln absolvieren einen Iron-Man, die Teilnehmer des Anbadens einen Spaßtriathlon

Mit einer ökumenischen Andacht läuteten Birgit Hosselmann und Elmar Orths das Zwei-Tage-Spektakel ein. Pünktlich setzte ein Gewitter ein, sodass die Besucherzahlen am Freitag überschaubar waren. „Aber die, die da waren, hatten ihren Spaß“, so Metta Steenken vom Förderkreis Schwimmpark, der gemeinsam mit den Kirchen, dem Kulturverein Kurt sowie den Twuster Engeln und Kioskbetreiber Janni Iqbal das Planungsteam stellte. Zunächst sorgten Limberg & Limberg mit Livemusik für Begeisterung, es folgte DJ Tim, der für eine volle Tanzfläche sorgte.

Das Duo Limberg & Limberg am Freitagabend. © ks

Da hatten sich die Twuster Engeln – Christian und Jan Masurenko, Enno Bielefeld und Frank Hömer – längst aufgemacht, ihren Iron-Man-Triathlon zu absolvieren. Sie mussten 42 Kilometer laufen, 180 Kilometer mit dem Rad fahren sowie 3,8 Kilometer schwimmen.

Wasserballer und Beach-Volleyballer stellen sich und ihren Sport im Schwimmpark vor

Nicht ganz so weit war die Strecke beim Spaßtriathlon. Die 14 Teams mussten 500 Meter schwimmen, 20 Kilometer mit dem Rad zurückzulegen sowie fünf Kilometer laufen. Dabei stand der Spaß im Vordergrund. So waren die Teams der Aufforderung, sich zu verkleiden gefolgt und hatten sich lustige Namen ausgesucht. Dies wurde am Ende auch mit Preisen belohnt.

Während die Sportlerinnen und Sportler ihre Runden drehten, füllte sich der Schwimmpark zusehends. Die Besucher feuerten kräftig an und genossen ebenso das breit gefächerte Angebot. Ob kulinarisch oder die Vorführungen der DLRG und des TV Heiligenloh und der Wasserballer und Beach-Volleyballer, der eine oder andere machte sogar bei den Aktionen mit.

Der Startschuss erfolgt und ab geht es ins Wasser. © Nölker, Sabine

Die jüngsten Besucher belagerten nicht nur die große Krake im Wasser, auch der neue Abenteuerspielplatz stand bei ihnen hoch im Kurs sowie das Mal- und Bastelangebot von Kurt.

Nach der Siegerehrung – bei der kein Team leer ausging – gab es eine weitere ökumenische Andacht mit Anke Orths und Birgit Hosselmann. Bei kühlen Getränken, Kaffee und Kuchen sowie Leckereien vom Grill genossen im Anschluss alle das Live-Programm der Bands Greyhounds und Könnnix. „Ein rundum gelungenes Event, das zum Saisonstart viele Besucher in den Schwimmpark gelockt hat“, so Peter Schwarze, Vorsitzender des Förderkreises Schwimmpark.