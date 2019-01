Kaufmann Adolf Korfmacher oft mit der Super-8-Kamera unterwegs

Feinkost, Filme und Abrissbirne

+ © ARCHIVFotos: Korfmacher Zur Blütezeit: Das Lebensmittelgeschäft Korfmacher an der Bahnhofstraße 10. © ARCHIVFotos: Korfmacher

Twistringen – Vorschulkinder der Twistringer Grundschule am Markt sind dort zuletzt unterrichtet worden, die städtische Ferienbetreuung lief ebenfalls noch im alten Korfmacher-Haus an der Bahnhofstraße. Das einstige Kaufmannsgebäude fällt im neuen Jahr der Abrissbirne zum Opfer, wenn der Erweiterungsbau für die Grundschule startet. Anlass genug, an die Geschichte Korfmachers in Twistringen zu erinnern, an den begeisterten Schmalfilmer Adolf Korfmacher und auch an die jüdische Familie Goldschmidt.