Vorbereitungen für Twistringer Schützenfest abgeschlossen – mehrere Neuerungen

Von: Sabine Nölker

König Jörg Schuster mit seiner Königin Jutta Kramer. © Archivfoto: Nölker

Am Wochenende steigt das Schützenfest in Twistringen. Weil sich das neue Konzept vergangenes Jahr bewährt hat, wartet der Schützenverein mit mehreren Neuerungen auf.

Twistringen – Das Zelt steht, die Straßen sind geschmückt. Twistringen bereitet sich auf das Highlight des Jahres vor. Von Samstag bis Montag lädt der Twistringer Schützenverein zum Schützenfest ein. Das neue Konzept habe sich im vergangenen Jahr bewährt und soll in diesem Jahr durch weitere Neuerungen vollendet werden, so der Vorstand.

Am Samstag wird es den ersten großen Umzug geben. Antreten ist um 16.30 Uhr. Zuvor wurde der neue Kinderkönig oder auch die erste Kinderkönigin in der Vereinsgeschichte ermittelt. Von 13.30 bis 14.30 Uhr können Mädchen und Jungen in der Schützenhalle um den Titel schießen. Gemeinsam mit den Schützen, dem Twistringer Spielmannszug, dem Blasorchester und dem Musikverein Kiebingen geht es vom Centralplatz zu Residenz von Königin Jutta Kramer, wo König Jörg Schuster ein Bier ausgibt und die Majestäten erstmals abgeholt werden. Weiter geht es zum Festplatz, wo es am Abend ein Konzert mit den Musikvereinen geben wird. Traditionell ist um 22.30 Uhr Antreten zum Zapfenstreich mit anschließendem Feuerwerk. Ebenfalls neu am Samstag: Im Biergarten spielt vor und nach dem Feuerwerk das Duo Buddy and Soul. Für die Jugend startet nach dem Feuerwerk die große Zeltfete mit DJ Basti.

Der Königsthron erwartet am Wochenende sein Gefolge. © Archivfoto: Nölker

Am Sonntagmorgen hört man ab 6.30 Uhr den Spielmannszug zum großen Wecken durch die Straßen ziehen, bevor um 10 Uhr der Festgottesdienst in der St. Anna Kirche beginnt. Dem folgt das Platzkonzert auf der Bühne in der Stadtmitte. In diesem Jahr treten dort das Twistringer Blasorchester und der befreundete Musikverein Kiebingen auf, der eigens für seine Majestät Jörg Schuster aus Baden-Württemberg anreist.

Nach einer kurzen Mittagspause heißt es bereits um 14.30 Uhr Antreten zum Empfang des Königs, der mit seinem Thron um 14.45 Uhr erwartet wird. Danach geht es über die Königsresidenz zum Festplatz. Nach den Ehrentänzen steht für die Schützen das Medaillenschießen in der Schützenhalle und für die Kinder das Kinderschützenfest auf dem Programm. Erstmals richtet dies die katholische Jugend Twistringen aus und verspricht viel Spaß und Power für die jüngsten Festbesucher. Zudem stehen auf dem Festplatz, wie in den Vorjahren, zahlreiche Fahrgeschäfte, Ess- und Spielbuden. Am Abend beginnt der Festball mit der Partyband Play High um 19 Uhr.

Stimmung bei der Party am Montagnachmittag – so soll es auch dieses Jahr wieder sein. © Archivfoto: Nölker

Das jährliche Highlight folgt nach einer kurzen Nacht am Montag um 9 Uhr mit dem Antreten vor dem Vereinslokal Zur Penne.

Nach einem Ausmarsch zur Schützenhalle erwartet die Schützen und Spielleute dort ein Katerfrühstück. Für die Königsanwärter geht es an den Schießstand. Spätestens um 10.45 Uhr sollten drei Kanonenschüsse den neuen Twistringer Schützenkönig ankündigen. Für den Kommers im Festzelt erwartet der Vorsitzende zahlreiche Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kirche und vom SV Werder Bremen. Für Stimmung zwischen den Festreden sorgen das Twistringer Blasorchester und der Musikverein Kiebingen, während die Königsfanfare vom Spielmannszug mit Unterstützung durch Mitglieder des Blasorchesters gespielt wird. Mit Spannung wird dann das Eintreffen der neuen Königin mit dem Hofstaat erwartet.

Nach dem Kommers gibt es ein Konzert im Biergarten mit Kiez live und der Sängerin Lorena. Ab 18 Uhr steigt dann die Party.

In diesem Jahr werden sowohl die Firma Kühling mit mehr Theken und die Fleischerei Voss mit einem größeren Stand vertreten sein. Diese bietet bis 19 Uhr in der Schützenhalle auch ein Schnitzel-Büfett an. In Begleitung des Spielmannszuges und zweier Blasorchester sowie Schützen wird der neue König mit seinem Thron gegen 18 Uhr ins Festzelt einziehen. Nach dem Ehrentanz startet um 19 Uhr der Festball mit der Partyband Play High.