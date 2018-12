Hubschrauber entdeckt flüchtige Autofahrerin

Twistringen - Nach einem Unfall und der Flucht der Fahrerin hat die Polizei mit Unterstützung der Feuerwehr, einer Hundestaffel und einem Hubschrauber nach der 58-jährigen Frau gesucht – und sie zwei Stunden später auf einem Acker liegend gefunden.

Der Unfall hatte sich in der Nacht zu gestern kurz nach 3 Uhr im Bereich Harpstedter Straße/Harpstedter Damm in Twistringen ereignet. Wie Polizei-Pressesprecher Thomas Gissing berichtete, war die 58-jährige Frau mit ihrem Auto von einem Grundstück gefahren und nach kurzer Strecke von der Fahrbahn abgekommen. Ihr Wagen überschlug sich mehrfach, bevor er beschädigt in einem Graben liegen blieb.

Es waren Polizeibeamte, die das Auto wenig später entdeckten. Sie hatten zuvor einen Anruf erhalten, so der Polizei-Pressesprecher, dass jemand unter Alkohol am Steuer unterwegs sei. Aufgrund der Beschädigungen am Auto mussten sie davon ausgehen, dass sich die Fahrerin verletzt hatte. Deshalb alarmierten die Beamten die Feuerwehr.

15 Feuerwehrkräfte im Einsatz

15 Kräfte aus den Ortswehren Twistringen und Heiligenloh waren unter Leitung von Stadtbrandmeister Heinrich Meyer-Hanschen mit drei Fahrzeugen im Sucheinsatz – unter anderem mit Wärmebild-Kameras.

Die Polizei hatte außerdem die Hundestaffel und den Hubschrauber angefordert. Dessen Besatzung entdeckte die Frau schließlich auf dem Feld – einen knappen Kilometer vom Unfallort entfernt.

Laut Polizei stand sie unter Alkoholeinfluss und hatte sich augenscheinlich leichte Verletzungen zugezogen. Die 58-Jährige wurde in das Wildeshauser Krankenhaus gebracht.

- sdl

