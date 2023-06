Twistringen: Höchste Sicherheit oder unhaltbares Risiko?

Von: Florian Adolph

Teilen

Führt die Sanierung der B 51 zu unhaltbaren Risiken für den Radverkehr oder wird sie dadurch sicherer? Die Meinungen gehen auseinander. © Sabine Nölker

Twistringens Bürgermeister bezieht Stellung zu der scharfen Kritik an der Sanierung der B 51. Gibt es Gefahren für den Radverkehr?

Twistringen – Die Sanierung der Bundesstraße 51 in Twistringen soll im Frühjahr 2024 beginnen. Doch Heinfried Dießelberg (Grüne) übte in unserer gestrigen Ausgabe in einem Leserbrief scharfe Kritik an den Plänen. Insbesondere beim fahrbahnebenen Fahrradstreifen sieht er ein unhaltbares Sicherheitsrisiko für den Radverkehr und hält es daher für geboten, dieses Thema noch einmal im Rat zu behandeln.

Auf Anfrage der Kreiszeitung bezieht Twistringens Bürgermeister Jens Bley Stellung. Er hält es nicht für ratsam, sich jetzt noch mal mit der Sanierung im Rat zu befassen, da es im Planungsverfahren bereits Möglichkeiten gegeben hatte, Einwände vorzutragen. Davon sei aber kein Gebrauch gemacht worden.

Weiterhin sagt der Bürgermeister: „Wir versprechen uns von der Sanierungsmaßnahme eine Verbesserung der Verkehrssicherheit für die Radfahrer. Ob das nachher so eintritt, kann ich aber natürlich nicht voraussehen“, gibt er zu.

Sanierung soll höchstmögliche Verkehrssicherheit gewährleisten

Seiner Meinung nach bestehe für Radfahrer, die entgegen der Fahrtrichtung fahren, ein höheres Risiko. Auch entstehen bei Abbiegevorgängen häufig kritische Situationen, ebenso wenn ein Weg für beide Richtungen genutzt wird oder wenn eine Mischnutzung zwischen Fußgängern und Radfahrern vorhanden ist. Diese Situationen gibt es zurzeit im Stadtgebiet Twistringen.

Außerdem seien die Radwege zum Teil durch Begleitgrün von der Fahrbahn getrennt, das die Radfahrer teilweise verdeckt. Dadurch sind sie dort für Autofahrer nicht sichtbar. Bürgermeister Bley ist der Meinung, durch die Sanierung werde eine Verbesserung der jetzigen Situation eintreten.

Danach würden die Fahrradfahrer in dieselbe Fahrtrichtung wie der Verkehr fahren. Bley ist der Meinung, dass sie dann besser gesehen werden und sicherer sind. Er weist des Weiteren darauf hin, dass bereits in anderen Städten Radfahrer die Straße mitnutzen.

„Ein gesonderter Radweg wäre natürlich besser, aber dafür reicht die Straßenbreite nicht aus“, erklärt der Bürgermeister weiter. Wegen des Platzmangels sei es auch nicht möglich, alle Bäume zu erhalten. Die vorliegende Variante des Straßenbaus sei ein Kompromiss, um gleichzeitig möglichst viele Straßenbäume und Parkplätze zu erhalten und „die höchstmögliche Verkehrssicherheit zu gewährleisten“. Heinfried Dießelberg hatte ebenfalls die Fällung der Bäume kritisiert.

Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr steht hinter der Maßnahme

In einer Stellungnahme, die die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr auf Anfrage der Kreiszeitung abgibt, betont eine Sprecherin, dass die Behörde weiterhin hinter der Planung und Umsetzung der Maßnahme steht.

Darin heißt es: „Die Verkehrsführung der Radfahrer im Zuge des Ausbaus der Ortsdurchfahrt durch Twistringen wurde mit dem ADFC, der Stadt sowie dem Seniorenbeirat abgestimmt und unter Beteiligung dieser Träger entwickelt. Bei sämtlichen vorbereitenden Schritten wurden diese einvernehmlich beteiligt.“ Die Ergebnisse dieser Gespräche haben zudem öffentlich ausgelegen und seien nun rechtskräftig. Die Behörde gehe daher in die Bauvorbereitung.

Heinfried Dießelberg hat auch privat gegen die Maßnahme geklagt – wegen Lärmbelästigung. Den Prozess hat er verloren. „Eine Revision wurde nicht zugelassen“, so Dießelberg. „Mein Anwalt prüft gerade, ob eine Beschwerde dagegen Sinn macht.“