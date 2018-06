SPD favorisiert CDU-Mann Cord Bockhop vor Eigenbewerber als Landratskandidaten

„Kennen und lieben fast alle“

+ © Seidel Cord Bockhop kann sich der Unterstützung innerhalb seiner Partei sicher sein. © Seidel

Twistringen - Von Anke Seidel. Mit großer Mehrheit unterstützen die Sozialdemokraten im Landkreis Diepholz Landrat Cord Bockhop für eine zweite Wahlperiode (wir berichteten). Der Landkreis-Verwaltungschef mit CDU-Parteibuch bekam beim SPD-Unterbezirksparteitag in der Twistringer Penne dreimal so viele Stimmen wie der SPD-Bewerber Nordine Marc Harimech-Babic, der erst einen Tag zuvor seine Kandidatur erklärt hatte. 37 Delegierte votierten in geheimer Abstimmung für Bockhop, zwölf für Harimech-Babic.