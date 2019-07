Drehschluss bei „Rein in den Verein“

Lilith, Jette, Louis und Lars sind schon alte Filmhasen. Die Schülerinnen und Schüler sind Hauptdarsteller der Serie „Rein in den Verein“. Am Donnerstag drehten sie im Twistringer Schwimmpark die letzte von acht Folgen. In der vom Kreisjugendring initiierten Serie geht es um die Abenteuer mehrerer Kinder, die verschiedene Vereine kennenlernen – in diesem Fall die DLRG.

Twistringen - Dabei hätte es ganz anders kommen sollen. Franziska Grüne und Fabio Sobotzki, beide Studenten, beide 21 Jahre alt, wurden gefragt, ob sie einen 30-Sekunden-Trailer über Vereinsarbeit für das Kino drehen könnten. „Nach langen Überlegungen haben wir festgestellt, dass dies schwer machbar ist, und hatten die Idee für einen Kurzfilm.“ Also starteten sie einen Aufruf an Vereine und erhielten 360 Rückmeldungen. 18 konnten berücksichtigt werden. Auch bei den Darstellern übersteigt die Zahl der Bewerbungen die der Ausgewählten. 47 von 200 Bewerbern spielen in der Serie mit. Die Zahl der Mitwirkenden übersteigt gar die 300.

Kurzfilm erfolgt durch fachmännische Einweisung

Was die Darsteller vor der Kamera zeigen, geschieht nur nach fachmännischer Einweisung. Vor dem Dreh unterhalte man sich mit Verantwortlichen der Verbände und Vereine, um sich ein Bild von der Arbeit zu machen. In Twistringen standen Nils Kunst von der dortigen DLRG-Ortsgruppe und Carina Verhoeven von der Ortsgruppe Bassum den Drehbuchautoren und Regisseuren Rede und Antwort. Kameramann Joshua Görner ist immer mit dabei, um die Szenen am Ende richtig festzuhalten. „Wir sind ja vereinsfremd und wissen gar nicht, was die DLRG leistet“, erklärt Sobotzki. Die in Twistringen gedrehte Szene wird zeigen, wie vier Freunde die DLRG zu einem Ausflug auf den Wieltsee begleiten, wo sie zwei Hilfsbedürftige bemerken. „Mehr wird nicht verraten, sonst ist die Spannung weg“, sagen die Regisseure.

Bürgermeister Jens Bley lobt das Projekt

Wer schon etwas mehr wissen könnte: Twistringens Bürgermeister Jens Bley. Er war zu den Dreharbeiten eingeladen und schaute der Filmcrew über die Schultern. „Ich bin regelrecht begeistert, wie das alles aufgebaut ist“, so Bley. Ehrenamtsarbeit sei die Achillessehne der Gesellschaft. Auch Armin Kowalzik vom Fachbereich Jugend beim Landkreis war in Twistringen. Er beschreibt „Rein in den Verein“ als das „größte, umfangreichste und attraktivste Projekt“, das je in der Jugendarbeit angegangen wurde. Da hohe Kosten entstanden seien, ist der Landkreis froh, dass der Kreisjugendring Schirmherr ist. Dadurch habe man 20 000 Euro aus dem Landes-Förderprogramm Generation³ erhalten.

Ab Herbst soll „Rein in den Verein“ auf YouTube zu sehen sein. Auch sei eine zentrale Premiere im Landkreis geplant. Bley bot dafür gleich Twistringen als Austragungsort an.