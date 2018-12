Bundesfreiwillige in der Kita Pusteblume

Twistringen - Von Theo Wilke. „Morgens bin ich im Wald-Kindergarten, nachmittags im Hort. Kinder zu erleben, wie sie sich entwickeln, das finde ich schön. Erst sind manche ganz schüchtern, und dann tauen sie langsam auf“, erzählt Asja Döpkens begeistert. Seit August arbeitet die 20-Jährige als Bundesfreiwillige für ein Jahr im Kinder- und Familienzentrum Pusteblume der Lebenshilfe in Twistringen.

Nach den ersten Wochen fühlt sich die junge Frau im Kita-Team gut aufgehoben. „Ich habe mich schon weiterentwickelt und viel dazugelernt,“ betont Asja Döpkens. Nach dem Erweiterten Realschulabschluss hatte sie zunächst zwei Jahre lang die Fachoberschule Gesundheit und Pflege in Syke besucht, in der Zeit auch Pflichtpraktika absolviert, eines bei einem Kinderarzt in Diepholz.

Im Waldkindergarten in der Twistringer Dehmse unterstützt die 20-Jährige morgens bis zu 14 Jungen und Mädchen. „Ich bin Hilfskraft, und ich kann schon ordentlich was tun“, erzählt Döpkens.

Zurzeit bastelt sie mit den Kindern vorweihnachtlichen Schmuck für den Tannenbaum. Morgens sei sie zunächst in der Kita an der Vechtaer Straße und bereite die Getränke für den Wald vor, schildert Asja Döpkens den Tagesablauf. Später beaufsichtige sie auch das Spiel der Kleinen am Bauwagen in der Dehmse.

Weihnachten rückt näher. Da würden die Kinder viel darüber reden – und über ihre Wunschgeschenke. Das reiche von der Carrera-Bahn über ein Holzpferd und Reiterkleidung bis zum Schwert und zur Lokomotive.

Nachmittags hilft Asja Döpkens im Hort des Kinder- und Familienzentrums an der Vechtaer Straße. Sie sorgt dafür, dass Erst- und Zweitklässler ihre Hausaufgaben erledigen. Teilweise sei das schon ein wenig anstrengend, hat sie erfahren. In diesem Alter würden die Jungen und Mädchen natürlich noch lieber spielen. Da müsse sie auch schon „hinterhergehen, weil die Kinder sonst nicht vorankommen“.

Als Bundesfreiwillige lerne sie unter anderem, sich durchzusetzen und, wo nötig, Kindern Grenzen aufzuzeigen. Und noch ganz wichtig ist für sie: „Ich merke jetzt, was kleine Kinder schon alles können.“

„Vielleicht etwas im Sozialbereich“

In ihrer Freizeit hat sich Asja bereits in der städtischen Ferienbetreuung engagiert, ist heute noch ehrenamtlich in der evangelischen Kinderkirche tätig. Sie liest und kocht gern, und sie unternimmt etwas mit ihren Freunden. Auf die Frage, wie sie ihre berufliche Zukunft sieht, meint sie: „Da bin generell noch eher unschlüssig.“ Sie würde vielleicht etwas in Richtung Sozialbereich machen, aber das sei noch nicht sicher.

Das Jahr als Bundesfreiwillige sieht Asja Döpkens auch als Orientierungsjahr. Dazu gehören mehrere Seminare über die Lebenshilfe in Hannover und Braunschweig. „Dort tauschen wir unsere Erfahrungen aus und lernen beispielsweise, wie wir uns in bestimmten Situationen richtig verhalten“, erklärt die Twistringerin. „Später würde ich gern eine Ausbildung machen.“

Sie habe sich schon mehrmals beworben, etwa bei einer Verwaltung, fürs Sozialstudium, bei der Justiz oder auch für die Ausbildung zur medizinischen Fachangestellten.