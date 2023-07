Twistringen bekommt 75 Kilometer Glasfaser für schnelles Internet

Von: Katharina Schmidt

Symbolischer Erster Spatenstich an der Straße Am Mühlenacker: (v.l.) Holger Schaa (Bauüberwacher Krafteam von Deutscher Bauservice), Roland Mann (Teamleitung Vertrieb Landkreis Diepholz, GVG Glasfaser), Ralf Peters (Gesamtprojektleitung Landkreis Diepholz, GVG Glasfaser), Claudia Pelzl (Regionalleitung Marketing und Öffentlichkeitsarbeit, GVG Glasfaser), Tommy Schmidt (Tiefbau Jörgensen und Schmidt), Jens Bley (Bürgermeister) und Karol Stoltmann (Geschäftsführung Firma Krafteam). © Katharina Könemann

Die Tiefbauarbeiten zum Ausbau der schwarzen Flecken in Twistringen sind gestartet. Knapp 1700 Häuser sollen ans Glasfasernetz angeschlossen werden.

Twistringen – Jetzt sind auch die schwarzen Flecken an der Reihe: Die Tiefbauarbeiten für das Glasfasernetz in den schwarzen Flecken (bisherige Internetversorgung bereits über 30 Mbit/s) in Twistringen sind gestartet. Laut einer Mitteilung des Unternehmens GVG Glasfaser können die ersten Kunden der Marke Nordischnet voraussichtlich ab dem vierten Quartal 2023 über ihren Glasfaser-Hausanschluss surfen. Sämtliche Arbeiten sollen nach den aktuellen Schätzungen Mitte bis Ende 2024 abgeschlossen sein.

Für den Ausbau der schwarzen Flecken hat die GVG Glasfaser das Tiefbauunternehmen Kraftteam beauftragt. Dieses beginnt die Baumaßnahmen in Scharrendorf und möchte dann den südlichen Teil der Kernstadt erschließen sowie Natenstedt und schließlich Heiligenloh.

Mehr als die Hälfte aller Gebäude in Twistringen kommen ans Glasfasernetz

Insgesamt sollen knapp 1 700 Häuser nach und nach ans Netz angeschlossen werden. Es sind Trassen mit einer Länge von insgesamt circa 75 Kilometern geplant.

„Insgesamt werden wir mehr als die Hälfte aller Gebäude in Twistringen an unser Glasfasernetz anschließen“, wird Claudia Pelzl, GVG-Regionalleitung Marketing & Öffentlichkeitsarbeit, in der Pressemitteilung zitiert. „Wir werden im Zuge der baulichen Maßnahmen rechtzeitig den direkten Kontakt mit den Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümern aufnehmen. Vor Beginn des Tiefbaus werden wir dann gemeinsam verbindlich abstimmen, wie genau die Leitungen auf dem eigenen Grundstück verlaufen sollen.“

Sofern im Zuge der Verlegung der Haupttrasse Straßenschäden entstünden, sei dies kein Grund zur Sorge. „Wenn keine Bautrupps mehr in der Straße zu sehen sind, bedeutet das nicht, dass auch die Baumaßnahmen vollständig abgeschlossen sind. Eine offizielle Abnahme der öffentlichen Flächen erfolgt am Ende durch das Bauamt“, stellt Pelzl klar.

Bürgermeister Jens Bley freut sich über die Schließung des Glasfasernetzes

Twistringens Bürgermeister Jens Bley freut sich über den Baustart: „Spätestens im Laufe der vergangenen zweieinhalb Jahre ist uns allen bewusst geworden, wie wichtig eine schnelle und stabile Internetleitung ist. In Zeiten von Homeoffice, Homeschooling und Streaming sowie für unsere Gewerbebetriebe werden immer größere Datenmengen verarbeitet.“ Er freue sich, dass das Glasfasernetz mit dem Ausbau der schwarzen Flecken in Twistringen in großen Teilen geschlossen werde.

Einwohner, die sich bisher nicht für einen Glasfaseranschluss entschieden haben, könnten, solange die Bauarbeiten im eigenen Stadtteil noch laufen, einen Hausanschluss vergünstigt erwerben, wirbt die GVG Glasfaser. Weitere Informationen dazu unter Telefon 0431 / 80649649 oder online unter nordischnet.de.

Neben dem Ausbaustart in Twistringen will die GVG Glasfaser in den kommenden Wochen und Monaten ebenfalls mit den Tiefbauarbeiten in den schwarzen Flecken von Stuhr, Hüde, Marl und Stemshorn beginnen.