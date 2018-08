Ausstellung im Museum erinnert an schwere Zeiten und an 150 Jahre St.-Annen-Stift

Twistringen- Von Sabine Nölker. Das Twistringer Krankenhaus sorgt seit 20 Jahren immer wieder für reichlich Gesprächsstoff. Vor allem seit Februar 2016, als die psychiatrische Abteilung von der Bahnhofstraße ins benachbarte Bassum zog. Damit endet die Geschichte der stationären Behandlung im St.-Annen-Stift. Dabei wäre es in diesem Jahr 150 Jahre alt geworden. Eine Sonderausstellung im Museum der Strohverarbeitung zeigt vom 9. September bis zum 7. Oktober „Das Twistringer St.-Annen-Stift im Wandel der Zeit“.

Die Macher der Ausstellung sind Stadtarchivar Friedrich Kratzsch und von Seiten des Museums Alfred Meyer. „Eine Ausstellung mit Fotos und kurzen Kommentaren sowie Zeitungsausschnitten kann nicht eine rund 150-jährige Geschichte abbilden und darstellen“, so die Organisatoren. So manch einer könne enttäuscht werden. „Aber andererseits gibt die Ausstellung Einblicke in die Krankenhausgeschichte.“

Diese Geschichte beginnt mit der Scharrendorfer Typhus-Endemie 1867/68. Bis zu fünf Tote waren täglich zu beklagen. Die Schule in Scharrendorf wurde als Lazarett eingerichtet. Diese Seuche machte schnell deutlich, dass in Twistringen dauernd eine Niederlassung barmherziger Schwestern errichtet werden sollte. Diese fand man bei den Salzkottener Schwestern.

„Die Rolle der Schwestern ist ganz interessant“, befindet der erste Vorsitzende des Museums der Strohverarbeitung, Heinz Brinkmann. „Das St.-Annen-Stift war das erste Krankenhaus im heutigen Landkreis Diepholz“, ergänzt Kratzsch. „Es war eine wichtige Einrichtung in Twistringen. Behandelt wurden alle, egal welcher Konfession sie angehörten.“

Neben der Typhus-Endemie erfährt der Besucher der Ausstellung auch etwas über „Krankenhaus-Fidi“, den einstigen Hausmeister They-Moormann, über die Krankenhausküche und –kapelle, über den stetigen An- und Ausbau sowie über die Näherei. „Bereits vor zwei Jahren kam mir der Gedanke das Thema St.-Annen-Stift aufzuarbeiten“, so Kratzsch. Nun ist er fertig. Insgesamt hat er etwa 50 kommentierte Abbildungen zusammengetragen. Von 1868 bis hin zur aktuellen Errichtung einer psychiatrischen Tagespflege.

Ab dem 9. September, zum 25-jährigen Bestehen des Tags des offenen Museums wird sie erstmalig der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Bis zum 7. Oktober können Interessierte samstags und sonntags von 14 bis 17.30 Uhr die Ausstellung besuchen. Der Eintritt ist frei.

Sonntag wird auf der Museumsdiele Kaffee und Kuchen angeboten. „Es besteht die Möglichkeit, auch die Fossilien-Ausstellung mit Fundstücken aus den Sunder´schen Ziegeleigruben zu besichtigen“, lädt Brinkmann ein.