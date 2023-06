Ausschuss stellt Weichen für Jugendarbeit

Von: Gregor Hühne

Ratssaal: 13 stimmberechtigte Mitglieder hören die Sorgen berufstätiger Eltern. © GH

Neuer Träger soll Konzept für Twistringen erarbeiten. Eltern üben massive Kritik an der Ganztagsbetreuung

Twistringen – Dass es kontrovers werden könnte während der Twistringer Ausschusssitzung am Donnerstag, hatte sich im Vorfeld angekündigt. Wütende Eltern suchten dort sachlich und öffentlich während der Einwohnerfragestunde das Gespräch mit Bürgermeister Jens Bley. Dabei übten sie scharfe Kritik an der Ganztagsbetreuung.

Ursprünglich sollte der Ausschuss für Soziales, Schulen, Jugend, Integration und Sport im Jugendhaus tagen. Doch aufgrund der „großen Beteiligung“, wie Vorsitzende Daniela Masurenko bemerkte, wählte die Verwaltung den Saal des Rathauses. Knapp 25 Besucher kamen, darunter viele Eltern.

Doch zunächst stand als zentraler Tagesordnungspunkt die Vorstellung eines freien Trägers für Jugendarbeit aus Vechta auf dem Programm. Der Geschäftsführer des „Stellwerk Zukunft“, Uwe Helmes, berichtete dem Ausschuss in breiter Ausführlichkeit über Konzept, Chancen und den Fahrplan seiner Unternehmung.

Neues Konzept: Jugendliche mehr einbinden

Konkret geht es um Coaching und Teambildung für rund ein Jahr. Jugendliche sollen in Prozesse eingebunden werden, selbst über Vorhaben entscheiden, diese begleiten und auch mögliche Kosten berechnen. Damit sollen die Kinder demokratische Erfahrungen sammeln und möglicherweise Ideen für lokale Akteure generieren, beispielsweise die Schaffung von Basketballplätzen.

Der Ausschuss, auf dessen Wunsch hin die Vorstellung erfolgte, votierte letztlich einstimmig für einen Kooperationsvertrag mit dem Träger. Die Kosten für die öffentliche Hand sind mit bis zu 20 000 Euro angesetzt. Die Stadt kann nach jeder Phase aus dem Projekt aussteigen, versicherte Uwe Helmes. Damit wollte er auch Bedenken aus dem Ausschuss zerstreuen, falls das Konzept von Jugendlichen überhaupt nicht angenommen werde.

Kooperationsvertrag mit „Stellwerk Zukunft“

Aus dem Ausschuss wurden unter anderem Bedenken angebracht, ob und wie viele Jugendliche in Twistringen erreicht werden könnten, da es bereits eine große Angebotspalette und zahlreiche Vereine gebe.

Fritz Wüppenhorst mahnte: „Erst das Vorhandene angehen, dann was Neues machen“, und hatte dabei beispielsweise das Pfadfinderhaus im Blick. „Kein Nebenher, sondern ein Miteinander“, wünscht sich auch Bley, der sich wie Jugendvertreter Paul Gerkens positiv über das „Stellwerk“ äußerte. Zwar habe sich Gerkens das Projekt wegen der Abiturphase nicht angeschaut, aber er freue sich, dass „unsere Stimme gehört wird“.

Eltern-Kritik an der Ganztagsbetreuung

Elternvertreterin Simone Brunkhorst berichtete dem Ausschuss „als Sprachrohr“ ein Anliegen aus einer Elterngruppe: „Es ist nicht alles schlecht, was wir hier in Twistringen haben“, sagte sie, „aber man wünscht sich eine Ausweitung der Ganztagsbetreuung auch am Montag – und mehr Ferienbetreuung.“ Zuteil werde ein Ganztagsplatz dem, „wer wirklich bedürftig ist“, hieß es aus dem Ausschuss.

Bley erklärte, dass die Stadt an einer Aufstockung arbeite (wir berichteten). Das griffen in der Einwohnerfragestunde Eltern wie Katja Krüger auf. Die berufstätige Mutter habe den Eindruck, dass die Ganztagsplätze in Twistringen manches Mal für Kinder mit Förderbedarf gedacht seien, in einigen Fällen seien Eltern den Tag über zu Hause. „Mein Kind hat keinen Förderbedarf, mein Kind hat einen Betreuungsbedarf“, so die Mutter.

Nach der fast dreistündigen Sitzung ging Bley auf die Eltern zu, die einen Forderungskatalog an die Verwaltung stellten. Als Nächstes werde der Bürgermeister mit der Politik beraten, wie damit umgegangen werde.