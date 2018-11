Antje Miebach leitet die Stadtbücherei

Twistringen - Von Theo Wilke. „Ich bin sehr begeistert von dem, was ich hier vorgefunden habe – wie mit der Leserschaft gesprochen wird, wie familiär es ist, und dass Ehrenamtliche mitarbeiten“, lobt Antje Miebach. Seit August ist die gelernte Buchhändlerin und studierte Sozialpädagogin neue Leiterin der Twistringer Stadtbücherei hinter dem Rathaus. Die 52-Jährige aus Osterholz-Scharmbeck möchte unter anderem das digitale Online-Angebot verbessern, den Medienbestand aktualisieren und die Kooperation mit Kitas und Schulen ausbauen.

Unterstützt wird Miebach von einem seit dem Abschied von Leiterin Monika Schröder im Frühjahr neu aufgestellten Team: Fest angestellt wie Miebach sind Anke Engelke und ab Dezember Marion Stöver. Eine vierte Stelle wird noch neu ausgeschrieben. Als Ehrenamtliche helfen stundenweise in der Woche Bettina Schröder, Ludger Blömer und Norbert Buller.

Blömer zum Beispiel liebt „die Bücher und die Begegnung mit den Menschen über alles“. Er ist seit fünf Jahren dabei, hat unlängst Rentner Buller während einer Zugfahrt für das ehrenamtliche Engagement geworben.

Die Aufarbeitung des Medienbestandes (zurzeit rund 15. 000) läuft bereits seit einigen Monaten. Da wird Altes veräußert oder entsorgt. Miebach: „Die Aufstellung und Präsentation wollen wir an die Nutzerwünsche anpassen.“ Um das digitale Angebot bekannter zu machen, bietet Mitarbeiterin Anke Engelke jeweils donnerstags ab 16 Uhr eine Sprechstunde fürs E-Book an. Da kann sich jeder Rat und Hilfe holen, etwa bei Fehlern oder sonstigen Problemen.

Inhaber des Bücherei-Ausweises können seit drei Jahren von zu Hause aus über E-Book oder Heimcomputer Bücher und Filme ausleihen. „Das läuft schon ganz gut, aber da ist noch Luft nach oben“, so Antje Miebach.

Die neue Leiterin denkt für die Zukunft auch an Bücherkisten zu gewünschten Terminen, an Lesungen für Kita-Gruppen und Grundschulklassen, an Klassenführungen. Sie möchte zudem den frühkindlichen Bereich verstärken. Außerdem seien Recherche-Übungen und Angebote zum Erwerb von Medienkompetenz für Jugendliche an weiterführenden Schulen in direktem Austausch mit den Lehrkräften denkbar.

Miebach, verheiratet, ein erwachsener Sohn, ließ sich einst in einer juristischen Fachbuchhandlung in Bremen ausbilden, in der Elternzeit studierte sie Sozialpädagogik und half in Lebenshilfe-Wohngruppen. Danach arbeitete sie für 18 Jahre in der Stadt-Bibliothek (23. 000 Medien) in Osterholz-Scharmbeck, zuletzt als kommissarische Leiterin. Dort gab es keine Ehrenamtlichen. Für sie war wichtig: „Ich konnte meine Leidenschaft für Bücher und meine Erfahrungen im Sozialbereich einbringen.“