76 Abiturienten verabschieden sich vom Hildegard-Von-Bingen-Gymnasium

Twistringen - Von Sabine Nölker. Zu den Fanfarenklängen von „Ride to Victory“ zogen die diesjährigen Abiturienten in das vollbesetzte Forum des Hildegard-von-Bingen-Gymnasiums ein. Mit der Durchschnittsnote 2,46 liegt das Gymnasium erneut leicht oberhalb des niedersächsischen Durchschnitts. Insgesamt legten 15 junge Frauen und Männer ein Abitur mit der Eins vor dem Komma ab.

„Die lange Zeit schulischen Lernens ist beendet, und die Zukunft steht Ihnen offen“, so Interimsbürgermeister Horst Wiesch. Die Abiturienten hätten ethisch-moralische Normen mitbekommen, die gleichzeitig Schutzschild und Orientierungshilfe seien.

Im Namen der Eltern griffen Elke Schumann-Sander und Torsten Eggelmann das Motto „FSK Ab(i) ‘18 – ab jetzt alles unzensiert“ auf. Bisher seien Eltern und Lehrer die Produzenten und Regisseure gewesen. „Für uns läuft jetzt der Abspann. Jetzt seid ihr für euch verantwortlich“, so Schumann-Sander. Auch Eggelmann gab den jungen Erwachsenen einiges mit auf den Weg. „Ihr habt ein gutes Handwerkzeug an die Hand bekommen. Also los, dreht euren Film!“

Schulleiter Peter Schwarze schaffte es im Anschluss, immer wieder mit witzigen Erzählungen einzelner Schüler die Stimmung zu lockern. Am Ende wünschte er sich, „dass ihr die in der Schule an verschiedenen Beispielen aufgezeigte Selbstständigkeit, die Eigenverantwortlichkeit, die Kreativität und das Verantwortungsbewusstsein auch in zukünftigen Situationen einsetzen werdet“.

Nach der feierlichen Zeugnisübergabe hatten Linus Bavendiek, Nele Beckmann und Pia Siegler das Wort, die für die Abiturienten sprachen. Es fehlte nicht an Dank für alle, denen er gebührt. Sie gingen mit einem lachenden und einem weinenden Auge.

Nach Maria Polls Vortrag über Zahlen, Daten und Fakten zum Abitur – bei dem sie von den Siebtklässlerinnen Amelie Schwarze und Clara Kalvelage unterstützt wurde, ehrten Schwarze und Peter Bellersen die Abiturientinnen und Abiturienten mit den besten Noten mit den Hildegard-Prämien der Karin- und-Peter-Würz-Stiftung. Dies waren Timon Müller und Lara Sturm (1,2 Notendurchschnitt), Lena Rohlfing (1,3) sowie Franziska Hartmann und Lotta Eggelmann (1,4). Viola Schierenbeck und Lena Uhlhorn erhielten die Hildegard-Prämie für ihre Facharbeiten. Lara Sturm wird von Schulleiter Peter Schwarze zudem für ein Stipendium der Studienstiftung des Deutschen Volkes, eines der hochrangigsten Stipendien in Deutschland, vorgeschlagen.

Nachdem Alina Heitmann bereits zu Beginn „Nefeli“ am Flügel spielte, war es am Ende „Comptine d´été No.3“. Großen Beifall erhielten ebenso Linda Wilkens am Klavier und den Sängerinnen Antonia Greenway und Naomi Mbiyeya für ihre Darbietung „Go Solo“. Durch das Programm führten die Elftklässler Till Thiede und Leon Ellerhorst.