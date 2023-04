Neben Gasflasche Zigarette angezündet: Mann bei Explosion lebensgefährlich verletzt

Von: Fabian Raddatz

Ein Mann wurde Sonntagabend in Twistringen lebensgefährlich verletzt, nachdem er sich neben einer offenen Gasflasche eine Zigarette angezündet hatte.

Twistringen – Lebensgefährliche Verletzungen erlitt am Sonntagabend, 23. April 2023, ein Mann in Twistringen (Landkreis Diepholz). Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge hatte dieser in seinem Wintergarten an der Hohe Straße an einer Gasflasche hantiert. „Beim Wechseln eines Schlauches vergaß er die Gaszufuhr abzustellen und zündete sich eine Zigarette an“, schreibt die Polizei.

Der lebensgefährlich verletzte Mann wurde in eine Spezialklinik nach Hannover geflogen. © Nord-West-Media TV

Es folgte eine Explosion, bei der der 55-Jährige schwere Verbrennungen am ganzen Körper erlitt. „Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Hannover geflogen“, so die Polizei. Der Mann schwebe in akuter Lebensgefahr.

Mehrere Zeugen und Anwohner hätten zudem einen Schock erlitten und mussten vom Rettungsdienst betreut werden. Das Reihenendhaus wurde erheblich beschädigt, der Wintergarten komplett zerstört.

Die Feuerwehr musste einen Schuppen und eine Hecke löschen, die durch die Explosion in Brand geraten waren. Eine genaue Schadenshöhe kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und den Tatort beschlagnahmt.