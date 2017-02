Turbulentes Spiel: „Dreimal schwarzer Kater“

Twistringen - Von Sabine Nölker. Was für ein Theater – und das gleich in zweifacher Hinsicht. Am Wochenende begeisterten die St.-Anna-Komödianten zweimal ihr Publikum mit dem Stück „Dreimal schwarzer Kater“ von Heidi Mager. Im bis auf den letzten Platz gefüllten Pfarrzentrum wurden dieses Mal vor allem die Lachmuskeln trainiert.

Wer gerne lacht, ein hervorragendes und kurzweiliges Stück erleben möchte, der sollte schnell sein, denn es sind nur noch für zwei der fünf nachfolgenden Auftritte Karten im Salon Gade erhältlich.

Es lohnt sich, denn die St.-Anna-Komödianten gehen unter der Regie von Rita Beuke vollkommen in ihren Rollen auf. Fast perfekte Rollenbeherrschung, tolle Mimik und Gestik lassen den Zuschauer schnell vergessen, dass er es mit Laienschauspielern zu tun hat. „Es war einmalig, das beste Stück, das ich seit Jahren gesehen habe“, lobte Helga Ahlers nach mehr als zwei Stunden Unterhaltung.

In der turbulenten Komödie geht es um das Verschwinden von Kater Peterchen – und um Liebe, Freundschaft und Missverständnisse.

Vor allem Bernhard Beuke alias Norbert Dreher, Heiner Meyer als „Rauhbein“ Reinhard Schobel, sowie der Neuling der Truppe, Steffen Thamm, der den ewig studierenden Sohn Oliver Schobel klasse verkörpert, sorgten für reichlich Szenenapplaus. Die Damen standen den Herren in nichts nach. Da wäre Brigitte Dreher, die ganz vernarrt in ihren Yogalehrer ist und von Anke Lührsen herrlich in Szene gesetzt wird, oder Andrea Funke, die die sensible Katzenliebhaberin Claudia Schobel spielt.

+ Trügerische Kleingartenidylle mit (v.l.) Anke Lührsen, Andrea Funke, Meike Lachmann, Heiner Meyer und Bernhard Beuke. - Foto: Nölker

Meike Lachmann mimt die verschrobene und zweimal geschiedene Doris Schrobel, die stets mit Bruder Reinhard in heftigen Streit verfällt.

Auch Lina, alias Debütantin Hanna Smidoda, die Bekannte von Oliver, die eigentlich der Anlass für das Chaos auf der Bühne ist, macht ihre Sache richtig gut. Der Auftritt von Doris Piening als Eva, Kollegin von Norbert und Reinhard, hat es in sich. Sie legt ein flottes Tänzchen auf die Bühne. Tja, und dann wäre da noch die Hauptperson des Abends, Kater Peterchen, mit dem nicht gerade sensibel umgegangen wird.

Die St.-Anna-Komödianten haben es wieder einmal geschafft, in Eigenregie ein tolles Bühnenbild inklusive Gartenzwerge entstehen zu lassen. Die sommerliche Gartenidylle ist fast spürbar. Ein Stück, das Laune macht.