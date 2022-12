Zusammen mit Trucker for Kids: Lichterfahrt durch Twistringen am Montag

Von: Katharina Schmidt

Solch beleuchtete Trucks werden am Montag durch Twistringen rollen. Im Vorfeld läuft eine Versteigerung zugungsten der Trucker for Kids. © Jenny Roitsch

Auf den Straßen in Twistringen wird es am Montag, 12. Dezember, bunt und funkelnd: Marcus Lemke, bekannt durch seinen Sender Radio Twistringen, und Fotograf Martin Hefkaluk (M.H. Photographie) planen zusammen mit den Truckern for Kids eine kleine Lichterfahrt für den guten Zweck. Die spontane Aktion soll ein Vorgeschmack auf nächstes Jahr sein – es gibt große Pläne.

Twistringen – Die Trucks starten am Montag um 17 Uhr. Vorher, ab 16 Uhr, gibt es auf dem Centralplatz allerdings schon eine Versteigerung. Örtliche Firmen haben Sachspenden und Gutscheine – zum Beispiel für Mode, Fotoshootings oder Autoaufbereitung – springen lassen, die der Weihnachtsmann an die Höchstbietenden verteilt. Der Erlös geht zu hundert Prozent an den Verein Trucker for Kids, der sich für schwerkranke und behinderte Kinder einsetzt.

Die Route der leuchtenden Trucks Start der Lichterfahrt ist nach der Versteigerung um 17 Uhr am Centralplatz. Von dort aus geht es:

- auf der B 51 in Richtung des Lidl-Marktes

- nach einem Bogen wieder zurück Richtung Rathaus

- links ab auf die Westerstraße Richtung Wildeshäuser Straße

- über die Straßen Topheide und Am Kreuzberg

- nach rechts auf die Harpstedter Straße

- an der Weymann-Kreuzung links wieder auf die B51 bis Funke

- rechts auf die Straße Osterkamp bis zur Steller Straße

- ab dem Kreisel wieder zurück zum Centralplatz

Der Centralplatz ist auch jener Ort, an dem um 17 Uhr die geschmückten Trucks zu einer Tour durch Twistringen aufbrechen (Route siehe Infokasten). Im Anschluss daran geht es zum Feuerwehrhaus: Zeit für Bescherung – beziehungsweise für eine Spendenübergabe, um genau zu sein. Vor ein paar Tagen haben Radio Twistringen und M.H. Photographie bereits eine andere gemeinnützige Aktion auf die Beine gestellt.

Weihnachtsfotos für Spendengelder

Zusammen haben sie örtliche Geschäfte abgeklappert: Marcus Lemke in seinem Weihnachtsmannkostüm, Martin Hefkaluk mit seiner Kamera. Sie haben gegen Geldspenden Weihnachtsfotos mit den Geschäftstreibenden geschossen. Die Summe, die dabei zusammengekommen ist, überreichen sie am Montag an die Twistringer Jugendfeuerwehr.

Zwei Spendenaktionen in kürzester Zeit. Wie kommt’s? „Einfach, weil es für den guten Zweck ist. Das ist immer eine gute Sache“, sagt Martin Hefkaluk. Marcus Lemke sieht das genauso. Auf die Trucker for Kids ist der Radiomoderator über Facebook aufmerksam geworden. „In Bakum machen die immer eine Lichterglanz-Veranstaltung“, erzählt er begeistert.

Aktion in Groß für nächstes Jahr geplant

In der Gemeinde im Landkreis Vechta leuchteten Ende November 90 Trucks. In Twistringen werden es am Montag ein paar wenige sein.

Ein ganz anderes Bild könnte sich schon im kommenden Jahr bieten: Radio Twistringen will, wieder in Kooperation mit M.H. Photographie, die Aktion wieder aufziehen. Und dann in Groß – „mit Live-Interpreten auf Show-Trucks!“, erzählt Marcus Lemke.

Nun steht erst einmal der Mini-Konvoi am Montag an. Die Orgainsatoren hoffen auf viele Zuschauer und eine gute Beteiligung an der Versteigerung.