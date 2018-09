Traktor Pulling und Kremserfahrten

Sechster Trecker Treck am Krümpel / Essensangebot in diesem Jahr erweitert

+ Der Höhepunkt beim Trecker Treck ist in jedem Jahr das Pulling der unterschiedlichen Traktorgewichtsklassen. J Foto: Rickers

TWISTRINGEN - Von Ilka Rickers. Wenn am Krümpel in Twistringen der Staub aufgewirbelt wird und die Motoren von Traktoren aufheulen, ist es endlich wieder soweit – der Trecker Treck startet. Bereits zum sechsten Mal organisieren Bernhard Diephaus und sein Team diese Veranstaltung. Der Höhepunkt ist das Traktor Pulling. Dabei wird ein Bremswagen an den Traktor gekoppelt, um den Schleppvorgang immer schwieriger werden zu lassen. Als Sieger geht der Fahrer hervor, der die längste Distanz bis zum Stehenbleiben hinter sich bringt.