Tipps für den Garten: Aussteller-Event bei Bellersen in Twistringen

Von: Sabine Nölker

Laden in Bellersens Garten ein: Maike und Fabian Schwehr. © Sabine Nölker

Zwei Tage öffnet die Familie Bellersen/Schwehr ihre Gartenanlage für ein Aussteller-Event mit Blumen, Gartendeko, Schmuck und einem Kettensägenschnitzer.

Mörsen – Der Garten Bellersen verzaubert jedes Jahr Gäste aus der Region durch seine Artenvielfalt an Blumen, Pflanzen und Bäumen, aber auch durch seine Wasserläufe, die versteckten Ruheoasen und Events. Zwei Tage öffnet die Familie Bellersen/Schwehr ihre Gartenanlage für ein Aussteller-Event. Am Samstag, 17. Juni, von 12 bis 18 Uhr sowie am Sonntag, 18. Juni, von 10 bis 18 Uhr präsentieren sich so viele Aussteller wie noch nie zuvor.

Vor zwei Jahren startete die Familie mit der Hortensia, an der sich drei Aussteller beteiligten. Letztes Jahr waren es mit sechs bereits doppelt so viele. In diesem Jahr sind es nun neun Anbieter, die das zeigen, was für Fabian Schwehr zum Sommer dazugehört. „Viele Menschen haben in der Woche keine Zeit, sich in Ruhe über Anschaffungen für den Garten oder die Freizeit ausreichend zu informieren“, so der Familienvater. „Mit dem Aussteller-Event bieten wir ihnen nun eine Möglichkeit, dies in unserem schönen Garten zu tun.“

Pflanzen, Deko, Gartengeräte

Die Baumschule Zurhake aus Erlte ist von Beginn an mit einem großen Pflanzensortiment vertreten. Sie werden Hortensien, aber auch Rosen, Stauden und Dekoartikel für den Gartenausstellen.

Elke Hoffmann und Kerstin Wecky wollen mit liebevoll gestalteter Holzdeko, Stelen, Türkränzen und Floristik für Haus und Garten überraschen.

Zum zweiten Mal dabei ist Kerstins Strickoase. „Bei mir gibt es nicht nur fertige Socken, sondern auch Wolle und Strickzubehör sowie eine fachliche Beratung rund um das Thema Stricken.“

Aus Barnstorf reist die Firma Bobrink an, die sowohl Zweiräder als auch Gartengeräte im Gepäck hat.

Schmuck zeigt eAsy Schmuck. Da die Sachen alle selbst gefertigt werden, gebe es viele Möglichkeiten, den Schmuck farblich zu verändern oder auch die Länge anzugleichen.

Show mit Kettensägenschnitzer

In Handarbeit genähte Kinderkleidung, Mützen jeder Art sowie Lederpuschen, Geschenkartikel zur Taufe und Geburt und vieles mehr bietet LaPüppita an.

Kettensägenschnitzer Uwe Rethorn kreiert in einer Show aus Baumstämmen Figuren.

Zu guter Letzt ist der Spielpunkt Sulingen für Saunafreunde ein wichtiger Anlaufpunkt an diesen Tagen. Mit zwei Fass-Saunen möchte der Inhaber Lust auf Wärme und Entspannung machen. „Diese Saunen kann man sich ausleihen“, erläutert Schwehr. „Sozusagen Wellness für den kleinen Geldbeutel.“

Vorführungen im Schwertkampf

„Zu unserer bunten Mischung an Angeboten gehört auch ein Kinderprogramm“, berichtet Maike Schwehr. Eine kleine und eine große Hüpfburg warten darauf, ordentlich bespielt zu werden. Dazu bietet der SV Mörsen-Scharrendorf an beiden Tagen von 14 bis 17 Uhr Kinderschminken an.

Ein besonderes Highlight sind für das Ehepaar Schwehr am Sonntag die Vorführungen des Mori Do Dojo aus Syke. Die Kampfsportschule wird von 10 bis 18 Uhr unterschiedliche Vorführungen im Schwertkampf – besser gesagt in der japanischen Kampfkunst Kenjutsu – im japanischen Garten zeigen.

Die Veranstalter haben auch an die Bewirtung gedacht: In einem Zelt bietet die Familie neben Kaffee und Kuchen auch Brat- und Currywurst sowie Pommes, Eis und Kaltgetränke an. Außerdem gibt es Flammlachs, geräucherte Forelle und Aal von Erich Ennen.