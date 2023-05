Krähen: Zwischen Lärm, Dreck und Tierschutz

Von: Katharina Schmidt

Teilen

An der Friedhofskapelle bauen Krähen oft Nester. Archi © KS

Krähen werden oft als Plagegeister verteufelt, da sie Lärm und Dreck verursachen. Allerdings sind die Tiere besonders geschützt. Aus diesem Grund darf die Stadt Twistringen die Nester an der B 51 nicht entfernen. An der Trauerhalle sieht die Situation etwas anders aus.

Twistringen – Krahh, Krahh, Krahh ... Die rauen Rufe der Krähen sind in Twistringen insbesondere an der B 51 auf Höhe des Festplatzes und an der Trauerhalle zu hören. Daran, und an dem Dreck, den die Vögel verursachen, stört sich so manch einer. Die Nester aus den Bäumen zu nehmen, ist aber nicht ohne Weiteres erlaubt. Dazu braucht es eine Genehmigung – und Tierschutz wiegt oft höher als Ärger über Krach, Kot und herumliegende Äste.

Krähen gehen vielen Menschen auf den Geist. © Arne Dedert/DPA

„Die Krähen sind immer wieder ein Thema in der Stadt“, bestätigt Twistringens Erster Stadtrat Harm-Dirk Hüppe auf Anfrage der Kreiszeitung. „Die Saatkrähen stehen unter Naturschutz und sind somit nur schwierig zu vergrämen“, führt er aus. Die Stadt habe für die Lindenstraße (B51) für diesen Winter beantragt, die Nester aus den Bäumen entnehmen zu dürfen. „Dieser Antrag wurde vom Landkreis als unterer Naturschutzbehörde abgelehnt, weil die Anzahl der Nester und die festgestellte Verschmutzung im Vergleich zu anderen Kolonien im Landkreis eher niedrig ist“, erklärt Hüppe. „Im Zusammenspiel zwischen der Natur und der menschlichen Besiedlung haben wir hier die, gerade während der Brutzeit, unangenehme Situation zu ertragen.“

Laut der unteren Naturschutzbehörde ist der Schutz der Krähen in der europäischen Vogelschutzrichtlinie verankert. Ob die Vögel vergrämt werden dürfen, hängt auch davon ab, ob sich die Tiere in einem „sensiblen“ Bereich angesiedelt haben.

Stadt Twistringen durfte Krähennester an der Trauerhalle entnehmen

Friedhöfe stellen zum Beispiel solche sensiblen Bereiche dar. In Twistringen hinterlassen Krähen auch an der Trauerhalle Spuren. Dort durfte die Stadt in diesem Jahr die Nester zum wiederholten Mal entnehmen – „was auch zu einer Entspannung der Lage führte“, sagt Hüppe. „Die Vögel sind allerdings auch recht schnell darin, neue Nester zu bauen, sodass vor der Brutzeit zum 1. April eine erneute Entfernung geplant war. Allerdings waren die Krähen in diesem Jahr schon früh mit dem Eierlegen angefangen.“ Aufgrund dessen habe der Landkreis der Stadt Ende März die erneute Entfernung der Nester untersagt. Einige Nester seien also noch belegt. „Insgesamt ist die Situation dort aber verbessert worden“, so das Fazit des Ersten Stadtrats.

Im ländlichen Bereich werden Krähen häufig als Ernteschädlinge verteufelt, die Saat aus Feldern picken. „Die intelligenten Vögel haben schnell gelernt, dass sie vor Verfolgung und Vertreibung im Siedlungsbereich des Menschen geschützt sind“, heißt es in der Veröffentlichung „Die Saatkrähe als Brutvogel“ des Informationsdienstes Naturschutz Niedersachsen. Und weiter: „Parallel dazu haben agrarwirtschaftliche Veränderungen in der freien Landschaft, etwa der starke Grünlandrückgang, zu einer Nahrungsverknappung geführt, und so haben die Saatkrähen im Zuge einer ,Landflucht‘ zunehmend die Randbereiche und das Innere von Dörfern und Städten Niedersachsens besiedelt.“